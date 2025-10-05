ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

陸敬民／台灣房市也有堰塞湖？　政策組合拳卡死流動性

▲▼央行總裁楊金龍。（圖／記者黃國霖攝）

▲這幾年台灣房市政策就像3部曲一樣，一步接著一步，「完美地」把市場從數條活水變成一片堰塞湖。（示意圖／記者黃國霖攝）

文／《住宅週報》社長陸敬民

這幾年台灣房市政策就像3部曲一樣，一步接著一步，「完美地」把市場從數條活水變成一片堰塞湖。先是2021年7月1日，財政部推了「房地合一稅2.0」。說白了，這是政府下場做莊，短期交易要重稅，所有買賣都要被抽頭。

結果呢？屋主若不換約就乾脆惜售，熬過重稅期，房價水位反而被撐在高檔。財政部自己公布的數字顯示，2021年房地合一稅收暴增到762億元，比前1年多出3倍，等於政府賺飽飽，房價卻沒有降，反而繼續往上走。

接下來是2023年7月1日，內政部祭出《平均地權條例》修正案，其中最重要的一刀就是「限制換約」。過去投資客可以買預售屋，再把合約轉手出去套利，短線操作就靠這一招。可是新法上路後，除了直系和2親等親屬，其他人一律不准轉售，也不能刊登廣告。這一來，整個市場流動性瞬間卡死，就像河道被堵住的堰塞湖一樣，水進得來卻出不去。

最後一擊發生在2024年9月19日，央行祭出第七波「選擇性信用管制」，楊總裁當天宣布隔天馬上生效，完全沒有緩衝。那些還沒來得及對保的購屋人，有的貸款從8成掉到5成，有的更慘，直接比照豪宅只能貸3成。央行統計顯示，2024年第3季新承作房貸平均成數已經掉到64.7%，創下10年新低，這一刀直接把活水水源幾近斷流。

▲▼高雄,租屋,看屋照,看屋,租賃,房租 。（圖／記者張雅雲攝）

▲政策如果一刀切，投機客雖然被困住，換屋族的需求卻一起遭殃。（示意圖／記者張雅雲攝）

這3部曲一前一後，確實擋住了投機客，但卻也讓首購族和換屋族一起被卡死。很多年輕人本來自備款就不足，現在貸款成數還被壓低，要進市場更難。有人比喻這就像為了防洪，政府乾脆把河道兩頭都封住，結果水流不動，變成一灘死水。

所以問題的關鍵不是要不要管，而是怎麼管。政策如果一刀切，投機客雖然被困住，換屋族的需求卻一起遭殃，這時候就需要2個方向來補強，包括Plan A滿足真實自住需求，將1屋換1屋的申貸戶納入廣義的「新青安」範疇，並將切結書1.5年直接延長至2年，事後追蹤由國稅局來負責即可，不要再加重銀行的負擔。

Plan B鬆綁限制換約認定，《平均地權》「限制換約」導致市場流動性停滯已是公認事實，應速鬆綁認定條件，例如「放寬二等親至四等親」「從寬認定非自願性離職」甚至「賠售幅度達10%含以上即放行」等；這樣一來，既能防止換約套利、又能保留基本的流動性。

政府組合拳擋投機客沒毛病，但換屋族不該被拉下來一起陪葬，如果能同時考量Plan A和Plan B並適時滾動式調整，台灣房市才不會真的變成一個沒有出口、也沒有入口的堰塞湖。

►陸敬民小檔案
學歷：淡江大學中文系畢業
經歷：《自由時報》房地產記者
現職：《住宅週報》社長

關鍵字：名家專欄陸敬民堰塞湖活水房市組合拳信用管制房地合一平均地權條例

陸敬民／台灣房市也有堰塞湖？　政策組合拳卡死流動性

