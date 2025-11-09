妹妹買房「亮底牌」房仲秒知財力！他傻眼了...兩派戰翻：時間寶貴

▲原PO妹妹直接亮出底牌。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

不少人買房時都會設想談價策略，若太快「亮底牌」，恐怕讓自己失去議價空間。近日就有一名男網友分享，他的妹妹看上一間中古屋，本來談好要從1100萬開始斡旋、慢慢加價，沒想到妹妹卻直接把心中底價1200萬全說給仲介聽，讓他哭笑不得。貼文曝光後，引起討論。

這名男網友在Dcard上，以「我妹搞笑了，直接亮底牌給仲介」為題發文表示，妹妹看上一間開價1320萬的中古屋，他建議先從1100萬開始談，之後若仲介要求加價，可分階段增加，並搭配銀行鑑價不高、貸款不易等理由，讓屋主覺得買方出價已經極限。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過下斡旋後，仲介說屋主只願意降20萬，當他詢問妹妹是否願意加價時，妹妹竟說自己可以先加50萬，若賣方不願再降價，則再加20萬，還是不行的話，會再加10萬，直至1200萬元，等於把心中價位直接說出來。原PO得知後傻眼，因為無論如何，仲介都已知妹妹出得起1200萬，他實在不解妹妹怎麼會有這種攤底牌的行為？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「出價策略沒錯，錯把房仲當成自己人」、「下斡旋的過程，誰先沉不住氣亮底價就輸了」、「沒經驗吧」。但也有網友說，「我買2間房子都是直接跟仲介亮上限價，結果仲介都是談到比我預期的低，這算是遇到好人嗎」、「給上限價完全沒問題啊，如果真的跟屋主預期差太多的話，仲介也知道成不了再怎樣也是徒勞，不要把每個人都想的這麼壞好嗎」、「我都是直接跟仲介亮底牌，時間寶貴，沒空玩遊戲，不行就不用浪費大家的時間了」。