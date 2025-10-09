「這幾款廚具」恐致鉛中毒！美FDA示警：化學物質滲入食物

▲美FDA示警，部分廚房鍋具恐導致癌症、自閉症。（示意圖／unsplash）

美國食品藥物管理局（FDA）近日發布緊急警告，指出市面上部分廚房用品可能會釋出含鉛等有毒金屬，滲入食物中，長期接觸恐與癌症、自閉症等健康問題有關。

根據英媒《每日郵報》（Daily Mail）報導，FDA調查指出，美國零售通路販售的多款鍋具產品，在檢驗中發現含有「鉛」，此為對人體有害的重金屬，恐使食物遭到污染，不宜繼續使用。遭點名的四項產品全數來自印度，品牌分別為「Tiger White」、「Silver Horse」及「JK Vallabhdas」，材質皆為鋁製，產品包括三款平底鍋及一款牛奶鍋。

這些產品是在紐約與伊利諾州的三間零售通路中被發現，包括「Mannan Supermarket」、「Patel Brothers」及「Indiacos」等超市。不過目前尚不清楚這些商品，是否也流通至其他地區。

FDA呼籲消費者儘速檢查家中，是否有上述品牌的鍋具，若發現產品可能含鉛，應立即停用並丟棄。廚具販售業者與進口商也被建議主動聯繫FDA，確認產品是否符合安全與法規標準。

FDA指出，某些進口鋁製、鋁合金與黃銅廚具可能使用回收材料（如汽車零件）製成，製程中若未妥善處理，將可能導致鉛等重金屬污染。

報導指出，醫學研究顯示，鉛中毒與神經系統疾病、學習障礙、自閉症、腎臟病、心血管疾病、出生缺陷甚至癌症有關，且鉛會在體內器官累積，造成長期傷害。FDA強調：「即使是極低劑量的鉛，也可能對健康造成嚴重影響。」兒童與胎兒因體型較小、新陳代謝快速，對鉛的敏感度更高，若長期攝取含鉛食物，即使無明顯症狀，也可能出現智力下降、行為異常等發展遲緩問題。

鉛中毒症狀包括腹痛、嘔吐、嗜睡、易怒、虛弱、情緒改變，甚至癲癇發作與昏迷。而成人若接觸鉛，也可能出現高血壓、腎功能受損、不孕症、癌症風險上升與神經系統退化等問題。

事實上，目前FDA已全面禁止含鉛成分用於食品接觸產品，包括鍋具、餐具等。此外，華盛頓州也將於2026年1月1日起，率全美之先禁止製造及販售含鉛超過5ppm的金屬廚具，範圍包括鍋柄、把手等所有接觸部件。

