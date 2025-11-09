八德3.5公里新道路定案！與「三鶯線延伸段」共線　帶動2區發展

▲在地房仲認為，桃園捷運「三鶯線延伸八德計畫」拍板有助八德人口平衡。 （圖／記者項瀚攝）

記者陳致平／綜合報導

桃園八德區交通長期受介壽路及和強路壅塞所苦，市府工務局指出，影響多年的「和強至介壽路段」開闢計畫，都市計畫變更已於10月底公告實施，未來交通壅塞情況可望大幅舒緩。隨著整體開發方向明確，八德地區都市更新與周邊房市發展將再添強勁動能。

工務局表示，八德地區因介壽路及和強路交通量大，尖峰時段經常壅塞。市府規劃推動「八德區和強路至介壽路道路新闢工程」，新道路全長約3.5公里，為24至30公尺寬的平面道路，北起和強路，沿大湳滯洪池東側向西南銜接至介壽路，並與未來「捷運三鶯線延伸八德段」共線。

工務局指出，道路完成後，將大幅提升區域交通效率，加強桃園與台北都會區的大眾運輸連結，帶動大湳與八德整體發展。

工務局說明，此次都市計畫範圍位於「八德（大湳地區）都市計畫」東南側，原為乙種工業區，已都市計畫變更為道路用地（兼捷運系統使用），以配合道路系統整體規劃。

這段道路將與三鶯線延伸八德段共線，過去因都市計畫程序尚未完成，用地取得一度受阻。桃園市府與新北市長期持續協調，三鶯線延伸段已於今年8月完成核定，都市計畫變更也於10月底公告實施，象徵整體開發方向明確，工程得以加速向前推動。

工務局強調，未來道路與捷運陸續到位，不僅使八德通勤更方便、生活更舒適，更將推動地區都市更新與周邊發展，共同打造成長動能充沛、交通便利的宜居生活圈。

除此之外，新北市捷運三鶯線工程，預計於今年底可完工，並規劃明年正式通車營運；連接桃園市的「三鶯線延伸八德段」，預計將在明年啟動興建。有房仲專業人士匯整了近2年三鶯線各個站點周邊住家價格的變動情形。其中，以桃園大湳站的年度漲幅最為突出，相關數據明確指出，在重大交通建設題材定錨後，有利市場穩定或拉抬房價。