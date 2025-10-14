ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

日本新建住宅「窗戶減少、變小」成趨勢　這3大考量是主因

▲▼日本農村的「一戶建」。（圖／VCG）

▲日本農村的「一戶建」。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

近年日本新建獨棟住宅中，窗戶數量減少、面積縮小的趨勢明顯。專家與業界指出，這不僅能降低建築成本，還可提高住宅隔熱性、阻擋夏季熱量入侵、保障個人隱私、防止犯罪入侵，顯示「窗戶越大越好」的傳統觀念正在逐步改變，設計考量已從外觀美感轉向功能性與安全性。

根據日媒《讀賣新聞》，名古屋市一名41歲男性公司員工在今年3月建造兩層住宅時，發現玄關北側完全沒有窗戶，2樓房間僅設置細長窗，浴室與洗手間也未設窗。雖然起初感到驚訝，但入住後他表示，日照充足且不需擔心鄰居的視線，「住宅整體機能良好，今年夏天也相對舒適，讓我體會到窗戶設計的重要性。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

長野縣輕井澤一名51歲女性上班族也選擇防盜與隱私優先的設計，採用不可開啟的嵌入式窗及細長窗，僅保留最少的大窗，「浴室與廁所沒有窗戶，但長期住公寓已習慣，反而省去清潔的麻煩。」

日本サッシ協會（Tokyo）調查指出，2023年全國約3000戶新建住宅，平均每戶窗戶數為15.7個，比2015年減少4.2個，平均每平方公尺窗戶數亦下降。協會表示，降低窗戶數量與面積，可控制建築費用，也有助於減少夏季熱量進入室內。

協會事務局長山本英司指出，「雖然高隔熱窗如樹脂窗或三層玻璃存在，但成本高，使用隔熱牆更具效益，因此減少窗戶成為常見選擇。」

法規面也有配合變化。建築基準法原規定居室窗戶面積需達地板面積的7分之1以上，2022年修訂後，只要裝設一定照明設備，比例可放寬至10分之1，以促進節能。日本國土交通省建築指導課強調，「並非強制要求窗戶變小，但有助於節能，因此進行了規定調整。」

業者也透過設計創新彌補採光不足。例如名古屋國松工務店會在天花板設置天窗或於挑高空間設窗，以引入自然光。社長伊藤孝修表示，「研究德國住宅，過去10年窗戶數減少2～3成，家具擺放更靈活。」

東京的檜家集團（Hinokiya Group）則指出，全館空調住宅中窗戶普遍縮小，夏季酷暑下更需重視降溫設計。

慶應大名譽教授伊香賀俊治提醒，窗戶減少雖可降低成本，但室內照度影響生活品質，過暗可能導致心理不適，建議利用國家補助或其他措施，兼顧節能與健康，審慎規劃家中窗戶。

關鍵字：房產雲日韓要聞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

日本新建住宅「窗戶減少、變小」成趨勢　這3大考量是主因

近年日本新建獨棟住宅中，窗戶數量減少、面積縮小的趨勢明顯。專家與業界指出，這不僅能降低建築成本，還可提高住宅隔熱性、阻擋夏季熱量入侵、保障個人隱私、防止犯罪入侵，顯示「窗戶越大越好」的傳統觀念正在逐步改變

4小時前

新美齊：明年房市若政策不鬆綁，只剩個案表現

新美齊總經理紀榮村表示，政府今年9月推出兩項政策「水龍頭」，包括新青安貸款不納入銀行放款限制，以及放寬換屋期限，為房市帶來正面訊號。他期望未來能有更多配套措施，讓市場回歸正常發展；若明年政策未再鬆綁，房市表現仍將以個案為主，但剛性需求依舊存在。

5小時前

免費給房客多住一個月　房東一開門驚見「屋內慘況」氣炸

一名房東在社群媒體上發文抱怨，因為體諒房客難處，心裡想著「做人留一線，日後好相見」，大方答應讓房客免費多住一個月，沒想到交屋當天，打開門一看，屋內慘況讓他當場氣到說不出話。

5小時前

台中北區驚見「完美街景」沒違停、老招牌！他嘆：1條線害走鐘

百萬網紅Cheap長期關注台灣交通議題，他13日貼出台中北區街景，稱幾乎完美「沒有違停、老舊招牌、鐵窗，也有人行道」，但一條鮮紅路邊線條讓畫面瞬間走鐘。他直指台灣紅線「存在的形式太粗暴」，與米色、水泥灰街景衝突，「就像穿著緊身小丑裝亂入會議現場。」

6小時前

「這間房子以後是妳的」！口頭承諾「少做這些事」　多繳稅還無效

「這間房子以後是妳的了。」陳小姐多年陪著重病的母親，這句話她聽了無數次。心裡也想著照顧母親多年，留個祖厝並不為過。直到母親離世，外縣市的兄弟姐妹回來，在靈堂低聲提醒：「房子不是妳的名字，我們要怎麼分？」她才驚覺那些承諾，在法律面前什麼都不是。

7小時前

25歲還沒買房　媽狂酸「同學都買了妳在等什麼？」妹子焦慮爆

現在年輕人很多不婚不生，買房反而讓生活品質下降，寧願把錢拿去玩樂享受，就有一名25歲的網友表示，最近朋友都在討論買房，就連家庭群組也在談論此事，媽媽甚至還說「同學都買了你還在等什麼？」讓她壓力山大，貼文曝光，掀起網友討論。

7小時前

路邊「常見一整排」集體消失！重劃區最明顯　專家吐內幕

自央行去年9月祭出第七波信用管制後，房市買氣明顯下滑，市場觀望氣氛濃厚，房價漲勢也趨緩。房產專家何世昌坦言，這段時間路邊的建案廣告看板和傳單人員都變少了，尤其重劃區更加明顯，「以往一到假日，舉牌員排排站在路邊，現在幾乎全員消失了。」

8小時前

限貸令鬆綁房市回溫　豐邑30週年購屋優惠加碼助攻

上市品牌豐邑集團看準市場轉折點，在30週年最後一季，選定高雄「豐邑TOP+」祭出堪稱豐邑史上最超值的購屋優惠方案，即日起至12月31日止，購屋民眾可選擇「2房升等3房2衛」或「限量10戶超級廣告價」，另有「好優Dai挺成家方案」提供客製化的彈性付款規劃！

8小時前

老公寓「不到1000萬」值得買嗎？　網點名1縣市：其他免談

買房前要考慮的事情有很多，包含交通、生活機能、屋齡等等，近日就有網友表示，她的同事看中一間老公寓，優點是住在那邊真的很方便，但缺點就是屋齡高，還要花不少錢裝潢，因此她就想知道，這樣真的值得買嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

8小時前

元利四季莊園800戶熱銷口碑延燒　二部曲全新登場！

自2024年第三季推出以來，「元利四季莊園」締造熱銷超過800戶的亮眼佳績，銷售速度穩健，內政部實價登錄筆數也已突破750筆，公開透明的數據，顯示產品規劃與地段價值深獲市場認同。購屋族除了橫跨雙北核心行政區，包括大安、信義、文山、新店、中永和等，更吸引來自桃園、新竹、台中與南台灣的買方專程前來，印證此案已成為全台矚目的造鎮指標大案。

9小時前

【玩命光頭】沒頭髮的開車都不簡單XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

太平人口擠下南屯　未來2年「供..

百座「太空玲瓏屋」被消失　驚見..

24.8億整合成功　「泛土地公..

輝達總部卡關　房產專家：新壽已..

市場附近新大樓「長輩點頭」！一..

路邊「常見一整排」集體消失！重..

老公寓「不到1000萬」值得買..

嘉義透天厝「開價5580萬」太..

學區房不香了　他曝買房「靠近1..

萬里荒廢「飛碟屋」求售1680..

ETtoday房產雲

最新新聞more

日本新建住宅「窗戶減少、變小」..

新美齊：政策若不鬆，房市明年仍..

免費給房客多住1個月　房東進屋..

台中北區驚見「完美街景」　他嘆..

房子口頭說給你？少做這些事　多..

25歲還沒買房　妹子焦慮爆

路邊「常見一整排」集體消失！重..

豐邑30週年購屋優惠加碼助攻

老公寓「不到1000萬」值得買..

元利四季莊園800戶熱銷口碑延..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366