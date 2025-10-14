日本新建住宅「窗戶減少、變小」成趨勢　這3大考量是主因

▲日本農村的「一戶建」。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

近年日本新建獨棟住宅中，窗戶數量減少、面積縮小的趨勢明顯。專家與業界指出，這不僅能降低建築成本，還可提高住宅隔熱性、阻擋夏季熱量入侵、保障個人隱私、防止犯罪入侵，顯示「窗戶越大越好」的傳統觀念正在逐步改變，設計考量已從外觀美感轉向功能性與安全性。

根據日媒《讀賣新聞》，名古屋市一名41歲男性公司員工在今年3月建造兩層住宅時，發現玄關北側完全沒有窗戶，2樓房間僅設置細長窗，浴室與洗手間也未設窗。雖然起初感到驚訝，但入住後他表示，日照充足且不需擔心鄰居的視線，「住宅整體機能良好，今年夏天也相對舒適，讓我體會到窗戶設計的重要性。」

長野縣輕井澤一名51歲女性上班族也選擇防盜與隱私優先的設計，採用不可開啟的嵌入式窗及細長窗，僅保留最少的大窗，「浴室與廁所沒有窗戶，但長期住公寓已習慣，反而省去清潔的麻煩。」

日本サッシ協會（Tokyo）調查指出，2023年全國約3000戶新建住宅，平均每戶窗戶數為15.7個，比2015年減少4.2個，平均每平方公尺窗戶數亦下降。協會表示，降低窗戶數量與面積，可控制建築費用，也有助於減少夏季熱量進入室內。

協會事務局長山本英司指出，「雖然高隔熱窗如樹脂窗或三層玻璃存在，但成本高，使用隔熱牆更具效益，因此減少窗戶成為常見選擇。」

法規面也有配合變化。建築基準法原規定居室窗戶面積需達地板面積的7分之1以上，2022年修訂後，只要裝設一定照明設備，比例可放寬至10分之1，以促進節能。日本國土交通省建築指導課強調，「並非強制要求窗戶變小，但有助於節能，因此進行了規定調整。」

業者也透過設計創新彌補採光不足。例如名古屋國松工務店會在天花板設置天窗或於挑高空間設窗，以引入自然光。社長伊藤孝修表示，「研究德國住宅，過去10年窗戶數減少2～3成，家具擺放更靈活。」

東京的檜家集團（Hinokiya Group）則指出，全館空調住宅中窗戶普遍縮小，夏季酷暑下更需重視降溫設計。

慶應大名譽教授伊香賀俊治提醒，窗戶減少雖可降低成本，但室內照度影響生活品質，過暗可能導致心理不適，建議利用國家補助或其他措施，兼顧節能與健康，審慎規劃家中窗戶。