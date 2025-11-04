婚育宅限住12年遭批「孩子國小畢就得搬」　卓榮泰：達標後可放寬

▲國家住都中心配合內政部「青年婚育租屋協助專案」，社宅提供20%婚育保留戶。（圖／國家住宅及都市更新中心）



記者董美琪／綜合報導

國家住都中心近日推出「婚育宅」專案並開放申請，但遭質疑戶數過少、租期偏短。立委指出，現行規定最長僅能住12年，「孩子國小畢業就得搬家」，恐增加家庭負擔。對此，行政院長卓榮泰日前回應，初期政策量能有限，未來若社會住宅數量達成既定目標，延長租期「當然可以再討論」。

住都中心於10月15日舉行第4季中央社宅招租說明會，宣布雙北及高雄共7處基地、1831戶開放承租，其中5處提高「婚育家庭」比例至兩成，並首度在雙北推出兩案、合計494戶「婚育戶專案社宅」，預計最快2026年2月1日可入住。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國民黨立委王育敏10月21日在立法院總質詢時指出，婚育宅戶數明顯不足，且租期僅12年，「孩子念完國小就得搬家、重新轉學區」，與南韓可住20年的政策相比不夠友善。卓榮泰回應，現階段仍屬起步階段，若社宅供應達標，延長租期並非不可能，內政部也已進行相關評估。

此外，近期高鐵推行「寧靜車廂」政策，也被部分家長認為不利親子乘車。王育敏質疑，高鐵執行方式讓帶孩童出行的家長壓力倍增，並舉例德國、瑞士等國皆設有「親子車廂」與嬰兒車停放空間，象徵對家庭友善的進步精神。然而，交通部次長與高鐵董事長此前皆認為此方案「不可行」。

對此，卓榮泰表示，寧靜車廂的本意是避免乘客通話或放音樂影響他人，絕非針對嬰幼兒哭聲；至於是否能設置親子專區或擴充嬰兒車空間，將請交通部長陳世凱再與高鐵公司研議。

陳世凱受訪時指出，他認為全體車廂都應該營造親子友善環境，而非限定特定車廂。他坦言，高鐵目前運量吃緊、座位稀缺，「要改一節做親子車廂確實不易」，但若部分班次有餘裕空間，朝親子友善方向改善「當然值得支持」。

他補充說，像台鐵部分旅遊型支線班次載客量較低，可優先嘗試調整；長遠來看，整體公共運輸系統都應邁向「親子友善」，不論是一般車廂或商務艙，「都該讓帶孩子的乘客感到方便、被接納」。