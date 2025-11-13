ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

供給、買氣雙凍　台中5行政區預售成交「個位數」

▲▼ 霧峰街景 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲根據實價登錄彙整資料，台中市截至9月底共計5區預售屋交易量僅個位數。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中房市買氣降溫訊號再現，根據實價登錄彙整資料，截至9月底，各行政區預售屋成交量降溫，雖然蛋黃區交易仍具支撐，但外圍區域則明顯「冰凍」，5行政區甚至僅剩個位數成交。

統計顯示，預售市場表現最弱的區域為和平區掛蛋，其次大安僅2戶、石岡6戶、新社3戶、霧峰7戶，成交量皆維持在個位數；另外成交量低於50戶的區域包括大甲42戶、大肚43戶、大雅45戶、中區41戶、外埔46戶、東勢25戶與神岡32戶。

大台中不動產公會榮譽理事長王至亮指出：「市場表現最弱的區域，多屬於非重劃區或腹地有限區域，建案本就稀缺，供給有限，和平區更是0新案供給，當然不會有成交，加上購屋族群集中於交通建設與生活機能完善區，造成量能進一步萎縮。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

其實，王至亮認為：「這波趨勢反映出資金與信心雙緊縮的現象，自第七波信用管制上路，尤其銀行核貸限縮更使買氣急凍，影響房市交易量，此次數據『山比海慘』，主要還是供給量的差異。」

正心不動產估價師聯合事務所協理陳孟筠表示：「從市場結構來看，七期、水湳、十四期與烏日高鐵特區等重劃區因交通、機能與品牌建商加持，仍維持穩定交易，但非核心區域買盤明顯退場。」

▲▼ 中區街景 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中區因老屋更新緩慢、產品老化，成交量甚至低於部分海線區，顯示市中心缺乏新供給動能。（圖／記者陳筱惠攝）

她指出，房市已進入「供給過剩、買氣不足」，她說：「雖然核心區仍有支撐，但外圍地區成交冷清，建商在資金壓力下推案節奏也趨保守。另外，中區因老屋更新緩慢、產品老化，成交量甚至低於部分海線區，顯示市中心缺乏新供給動能。」

陳孟筠預期：「若利率維持高檔、政策不鬆綁，低量區房價恐率先鬆動，短期內預售市場難見全面回溫，市場勢必進入『強區守價、弱區量縮』的新常態。」

供給、買氣雙凍　台中5行政區預售成交「個位數」

