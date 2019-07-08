京華城改蓋住宅賺200億？高嘉瑜怒「柯P圖利財團」　北市都發局回應了

▲京華城。（圖／記者湯興漢攝）



政治中心／綜合報導

開幕18年的台北市「京華城」近日3度流標，對此受委託的戴德梁行指出，至投標截止未收到有效標單，關於後續處理方式將與委託業主研議後，於適當的時機對外說明。不過放眼望去，多數民眾沒有來此消費習慣，京華城櫃位越來越空，有房仲認為，若京華城改建豪宅，能賺200億元。對此，台北市議員高嘉瑜批柯市府如果放行，將是圖利財團、助長炒房。

去年底「京華城」首次標案底標金額380億元，當時傳出有4組頭資方領標，不過最後仍流標收場，直到今年3月底2度重啟標案，最終也是流標收場。「京華城」6月27日3度開標，與上次開標間隔不過3個月，而委託戴德梁行，也針對此次開標調整了標售條件，包括底標價載於投標須知，且填寫金額低於底標，也不會沒收押金。

針對此次流標原因，戴德梁行表示，目前不動產氛圍趨於保守，加上6月26日南海控股雙子星標案遭到駁回，也讓外資出手趨於保守，此外因總統大選時程推進，所以投資方也持觀望態度。

▲京華城撤櫃空置率高。（圖／記者黃靖惠攝，下同）



不過，議員高嘉瑜直批，「不知道全台北市民有多少人去過偶戲館？」認為1998年京華城因為被民眾質疑暴利，花了2.2億蓋偶戲館，打造回饋市民印象，但這個偶戲館根本是「為捐而捐」，最後放在那裡變成蚊子館。

高嘉瑜在臉書痛批，「長期監督京華城變更案，從郝龍斌市長到柯文哲市長，京華城一路軟土深掘，終於在柯市長任內，爭取到容積率從392%到560%，已經讓京華城賺到100億！但都審會當時仍堅持，限制京華城商業區的六種使用！不得做住宅！現在京華城標售三度流標後，又試圖闖關，要北市府解套使用限制！！這解套，又是200億入袋！！」

高嘉瑜指出，2016年，自己在臉書踢爆京華城跟監委裡應外合，試圖闖關提高容積率及變更為豪宅，「當時京華城還發新聞稿否認，並揚言提告！如今，一一應驗！京華城從工業區變商業區，已經是史無前例！如今還要從商業區解禁做豪宅！然後享受商業區的容積率560 %！為什麼只有財團有這樣的特權！」

對此，京華城標售負責人顏炳立則指出，對京華城來講是遲來的正義，跟什麼圖利沒有關係，應該由市場來決定。台北市都發局長黃景茂則表示，京華城於今年六月提案，表達放寬使用限制，但是都發局認為，若想蓋住宅，應要有「回饋金機制」，要求京華城補上計算公式，再進入公展階段，等公展結束，最後都委會仍要等審案。