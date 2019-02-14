高房租比高房價更可怕！柯文哲擬課「空屋稅」打貪婪房東

▲柯文哲高房租比高房價對產業殺傷力更大 。（圖／記者周書羽攝）

財經中心／綜合報導

台北市東區商圈由於店面房租不斷上漲，屢屢有商家擔不住壓力結束營業，柯文哲13日出席投資論壇時提及台北市居住問題，表示高房租比高房價對產業殺傷力更大。目前市府將研議課徵「空置房屋稅」及提高稅率的可行性，被視為是打擊「貪婪房東」的一大步。

藝人羅霈穎13日在臉書上發文向柯文哲喊話，「柯市長讓台北復活吧讓東區起死回生吧」、「我們也想像高雄一樣的熱鬧」，引發網友討論。柯文哲今天回應表示，第一個任期西區的比較活化，像西門町的房租上漲很多，東區相對來講沒有西區發展這麼好，有些重心會調整，包括東區門戶計畫，且東區其實佔台北市整個金流量還是很高。

▲羅霈穎喊話柯文哲，希望台北像高雄一樣熱鬧。（圖／翻攝自羅霈穎臉書、記者李毓康攝）

柯文哲在投資論壇時提及台北市居住問題，表示「高房租比高房價對產業殺傷力更大」，因為高房價的時候，年輕人還可以住到郊外一點的地方，浪費一點時間在交通上，可是要開店在市中心，高房租幾乎把所有年輕人的新創產業在一開始就幹掉了。

台北市商業處表示，未來最快會在3、4月舉辦產官學界的「台北市商圈發展論壇」，研擬課徵空屋稅與提高稅率，目前初步是依據稅捐處「空置房屋」的房屋稅項目著手討論。