交通題材、台商回流！太平、南屯、西屯千萬宅銷售增





圖、文／信義房屋提供



信義房屋統計實價登錄中2018年前十月千萬以上住宅成交狀況，結果發現太平成長七成最多，第二則是南屯區成長近四成，西屯區則是成交件數第一。信義房屋表示，主要是受惠台中生活圈四號道、鐵路高架化、捷運的交通題材及台商回流，讓太平、南屯、西屯區千萬宅交易熱絡。

太平區早期房市發展為廍子溪以東較熱絡，近年來74快速道路中的台中生活圈四號道通車、鐵路高架化新設精武火車站及太原火車站二個通勤站，再加上臨近的北屯區有捷運通過，這三線連成的區塊，正位於太平區廍子溪以西的範圍內，內部的重劃區帶動了房市熱絡，2018年千萬以上住宅成交量即高達七成，信義房屋北屯松竹店專案經理謝明哲表示，以千萬元的價格，到太平區購屋，可以買到比傳統蛋黃區的空間更大、屋齡更新的產品，吸引許多原居住在市區的年輕人，因成家立業需要購屋而移居，有剛性需求撐腰，未來一年太平地區及鄰近的北屯區房市應會持續熱絡。

信義房屋逢甲惠來店經理周子凡表示，目前逢甲商圈內的房價還略低於中科及水湳經貿園區，未來將帶動成交量提升，若是將時間拉成中長期來看，水湳經貿園區則是西屯區發展的重點，尤其是近幾年許多建商積極購地，目前已推出的幾個新案，市場的反應都相當不錯，預期未來5～8年，水湳經貿園區的中古屋市場也將有幾波成長的動能。