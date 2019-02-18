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建商砸25億買「哈根達斯中港旗艦店」　台灣街邊店僅剩一間

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▲▼ 哈根達斯中港旗艦店 。（圖／翻攝自Google Map）

▲ 哈根達斯中港旗艦店 。（圖／翻攝自Google Map）

記者張嘉晏／綜合報導

進口冰淇淋「哈根達斯」(Haagen-Dazs)又即將減少一間獨立街邊店，繼2017年9月天母旗艦店不續租，台中市台灣大道二段旗艦店旗艦店也將在年底吹熄燈號，到期後便會拆除建物為推案做準備，推測未來全台街邊店僅剩下台北市敦南店一間。

根據內政部實價網公開資訊顯示，去年11月知名建商國雄建設砸下25億元，買下哈根達斯台中旗艦店整棟資產。而這棟大樓位於台中市西屯區台灣大道二段上，土地移轉面積約為1667坪，建物面積約為1223.4坪，每坪土地成交價約為150萬元，合計約25億台幣；4層樓的玻璃帷幕建物，於2005年興建完成，約有13年屋齡。

據了解，國雄集團表示，這塊地洽談了大約半年的時間，主要用途為興建住宅；而目前哈根達斯的租約預計年底就會到期，到期後便會拆除建物為推案做準備。

立智國際總經理王耀斗向《ETtoday新聞雲》表示，最近台中市買氣回溫，前幾年比較慘淡的七期土地也有幾筆成交量。對於海線、機場和捷運等地段，預估也會興建近萬戶的住宅，尤其搶攻豪宅市場。不過就銷售量來看的話，較有利於大型品牌建商。

哈根達斯敦南旗艦店改裝後重開幕，外觀以禮物盒與經典紅色金邊緞帶設計。（圖／業者提供）

▲ 哈根達斯敦南旗艦店。（圖／業者提供）

哈根達斯打入台灣市場超過25年，在台共37家直營門市；早先包括有3間街邊店，包含台北市天母店、敦南店，以及台中市中港旗艦店，其中經營近20餘載的天母旗艦店，也在2017年因為租約到期而歇業。如今中港店面臨產權轉移，推測全台皆邊店僅剩敦南一間而已。

關鍵字：哈根達斯Häagen-Dazs旗艦店台中市西屯區房產

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