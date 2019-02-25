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天價店租撼不動永康商圈！理事長曝「管理密碼」　3關鍵成功聚人潮

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北捷信義線沿線景點店家，永康商圈。(圖／取自思慕昔15號本館臉書粉絲團)

▲雖然店租高昂，但仍有許多店家願意搶進永康商圈。(圖／取自思慕昔15號本館臉書粉絲團)

實習記者陳妙津／採訪報導

近日「天價店租」議題再次被炒熱，許多人紛紛關注台北各大熱門商圈。但永康商圈協進會理事長李慶隆接訪時卻表示，店租問題並未對永康商圈造成重大影響，因為「近兩年來我們商圈的店租已經調降了10%左右，而且店家數也少，比較沒有影響」，除此之外更以高品質台灣小吃、文創品吸引韓國客，以及妥善商圈管理這3點吸引眾多人潮，讓永康商圈在這波「天價店租」的危機中不被打敗。

▲▼台北東區空屋出租。（圖／記者莊喬迪攝）

▲許多商家因店租高昂紛紛棄守台北各大熱門商圈，也讓「天價店租」問題再次浮上檯面。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

韓國客大幅成長

早年從事房仲產業的理事長李慶隆說，近年來因大環境影響，陸客減少了8成左右，但韓國客卻有大幅成長，「算是客源互相平衡，對商圈來說沒特別損失」，而吸引韓國客人的關鍵正是永康商圈內林立的眾多文創品牌。李慶隆自豪表示，「韓國遊客特別喜歡我們藝術文化類的文創商品，所以很願意花時間來這邊走走逛逛，順便挖一些寶貝帶回國。」

高品質台灣小吃吸客

李慶隆說，「包括知名品牌「鼎泰豐」和「高記」在內，還有芒果冰、牛肉麵、宜蘭小吃等台灣美食，都很受外國觀光客歡迎，比如來自日本、大馬、韓國、新加坡的遊客都很多，更重要的是，我們的店家品質維護得很好，讓客人都很放心來消費。」

▲▼永康商圈人氣名店-鼎泰豐,鼎泰豐,觀光客,排隊,人氣名店,米其林。（圖／記者湯興漢攝）

▲永康商圈人氣名店鼎泰豐人潮絡繹不絕。（圖／記者湯興漢攝）

商圈管理是關鍵

永康商圈不單店內外打掃乾淨，公廁也時時有人維持整潔，增加遊客駐足意願，同時注重落實油煙排放改善。李慶隆更表示，「全商圈大概80%以上的店家晚上9點半就會停止營業，避免影響當地居民的生活，整體環境和諧才能讓商圈永續發展。」

關鍵字：永康商圈高店租月租高房價商圈台北

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