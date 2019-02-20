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看房要在下午4點後！　5要點助你買到擁有好空氣的房子

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▲▼台北市,101,房地產,房價,低價,台灣,天氣。（圖／記者林敬旻攝）

文／ 陳晉興、陳保中

室內空氣變好的五個重點

好空氣祕訣1 讓廢氣從廚房和廁所排出去！

但如果無法加裝全熱交換機、周邊建築又很密集、棟距不足，風吹不進來，該怎麼辦？

我自己的方法是，善用家裡既有的對外排風管道：廚房的排油煙機和廁所的抽風機，前提是，要確認你家這兩處都有確實對外。

每天出門前把門窗關好，減少灰塵或汙染物，回家第一件事是打開廚房排油煙機和廁所抽風機，幫助排出廢氣，再將離這兩處最遠的窗子打開(通常是客廳陽台的窗戶)其他門窗則保持關閉，引進戶外空氣，大約五到十分鐘（看住家大小）， 就能達到換氣目的。

好空氣祕訣2 首選棟距寬、高樓層、房間都有窗！

如果打算買房，除了注意鄰近建築的棟距夠寬，從我的實務經驗來看，離馬路愈遠愈好，如果有機會選擇比周邊建築物高二層以上的房子更好。

室內隔局方正，每個房間、尤其是廁所一定要有窗戶，就是不錯的選擇。

好空氣祕訣3 下午四點後看房！

很多人會在雨天看房，看有沒有漏水之類的毛病，我也建議大家安排下午四點以後看房，這時剛好是鄰居開始準備晚餐(現代人很少煮午餐，但有孩子的家庭還是常在晚餐開伙)，打開門窗測試會不會有油煙味進來。曾經看過號稱好山好水好環境的社區，廚房排煙口集中設計在類似天井的小中庭，感覺油煙會飄散，但實際上這棟高樓層建築在十五樓以下都會聞到油煙味。

Note 效率使用廚房油煙

廚房油煙是居家空汙的重要來源，家家都有排油煙機，但再好的機器都無法徹底把油煙排出，除非每次煮完隨時清潔，否則廚房多半還是會摸到黏黏、有粗糙感的地方，就是殘留油煙的證據。

雖然不能百分之百，但正確使用至少能增加效率：

1. 排油煙機和吸塵器一樣，愈靠近，吸力愈好，所以裝設要盡量接近爐面。

2. 煮飯前先啟動，讓流場成形(約十幾秒即可)，煮好關火後隔三到四分鐘再關機，幫助排出熱氣。
好空氣祕訣4 空氣清淨機離你愈近愈好！

室內空氣品質在意的是二氧化碳、揮發性有機物，一般空氣清淨機較多針對懸浮微粒如PM2.5或殺菌、除塵蟎，不要期待買一台空氣清淨機就能處理全部室內空氣問題。我家沒有空氣清淨機，只要你不是住在總是亮紅燈的高汙染區，在戶外空氣品質還可以時經常替室內通風換氣，平時勤打掃、減少灰塵，也能維持室內空氣品質。

看房要在下午4點後！　5要點助你買到擁有好空氣的房子。（圖／三采文化提供）

好空氣祕訣5 讓植物幫你淨化空氣！

選對植物，淨化室內空氣的效果不輸清淨機，尤其是處理室內空汙常見的二氧化碳和揮發性有機物，關鍵是要好好照顧，注意通風、避免濕氣，以免孳生黴菌、蚊蟲等問題。

目前有研究團隊在進行以植栽結合換氣系統來做氣體淨化，當然還有許多問題有待克服，比如植物可能很快「吸飽」了就罷工。不過可以樂觀期待，未來或許就會有免換濾網，好好照顧就能生生不息，兼具美化環境和放鬆心情的療癒性綠色空氣清淨機！

植物是清淨高手

植物是淨化空氣最自然的方式，能改善室內空氣品質，可減少落塵、二氧化碳及揮發性有機物，抑制微生物，維持空氣濕度，而且視覺美觀還能紓解緊張情緒！

■落塵
選擇葉片有絨毛或表面凹凸不平的植物，例如非洲堇，經常用濕布擦拭葉面灰塵，可以增加吸塵效果。

■二氧化碳
人呼吸時會製造二氧化碳，而植物行光合作用的過程中會吸收二氧化碳，一般在採光良好的上午吸收效果最好，弱光或晚間七至十點則只進行呼吸作用釋出二氧化碳，非洲堇、聖誕紅、波士頓腎蕨、非洲菊、吊蘭、白鶴芋等植物，在室內二氧化碳濃度超過1000ppm以上仍可進行光合作用，減低二氧化碳濃度，適合放在空間小卻常會有很多人一起討論的會議室。

■臭氧及揮發性有機物
揮發性有機物是室內空氣最主要的汙染源，植物不但能透過葉片吸收、分解，植物的根和盆栽土壤中的微生物也能發揮作用。不同植物移除能力不同，常見又好照顧的常春藤就是不錯的選擇，上班族也可以養在辦公桌。

揮發性有機物種類極多，不同植物對不同汙染物的移除效果也不同。人體無法代謝的甲醛，據台大園藝系花卉研究室選擇二十種台灣常見植物進行測試，發現全部都能吸收，其中波士頓腎蕨、心葉蔓綠絨、常春藤、白鶴芋等植物在密閉空間移除能力都不錯。有研究指出，吉利又好養的發財樹移除苯的效率最好，非洲菊、菊花、白鶴芋也在前十名。

如果你常用油性筆、黏著劑、髮膠和指甲油，其中常含有三氯乙烯，可以試試移除能力最好的非洲菊。排泄物和浴廁清潔劑常會釋放氨、二甲苯及甲苯，不妨在浴室放能適應低光照、耐潮濕的蔓綠絨、黃金葛。

以上與室內通風相關內容的資料來源︱台大公共衛生學院副教授 陳佳堃

●作者 陳晉興、陳保中，文章摘錄自《空汙世代的肺部養護全書：PM2.5、霧霾威脅下，口罩族的求生指南》，由三采文化授權提供。

看房要在下午4點後！　5要點助你買到擁有好空氣的房子。（圖／三采文化提供）

關鍵字：房產雲看房好空氣找房買房空汙世代的肺部養護全書

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