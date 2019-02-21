一坪60萬變成40萬！ 天母國際大樓爆跌3原因曝光

▲天母國際大樓。（圖／翻攝自googlemap）



記者黃靖惠／綜合報導

以往被視台北豪宅聚落之一的天母，電梯大樓一坪至少60萬元起跳，不過位於正天母商圈的「國際大樓」大樓卻刷低紀錄，一坪降至40萬元，對此房仲直言，該棟「四字頭成交機率較大」與三點有關，第一、該棟雖位正天母商圈，但屬住商混合社區，第二、該棟非面對天母圓環座向，後棟無景觀，第三、屋齡老舊全是價格偏低的因素。

房仲網揭露，天母「國際大樓」位於北市士林區天母西路段，為地上11層樓、地下1層樓，屋齡41年，坪數規劃7～58坪，總戶數364戶，平均成交單價54萬元，總價1000～2268萬元。

「國際大樓」位於天母正核心的精華地段，周邊有多間超市及百貨公司，像是大葉高島屋、新光三越百貨等，另外也有美國學校、日僑學校在此設立特使館特區，因此周邊生活機能及交通便利。

北市電梯大樓以往有單坪60萬元行情，但根據實價登錄揭露，天母「國際大樓」最近兩年6筆交易紀錄中，只有2筆單平均價有達60萬，其餘4筆身價暴跌，跌至4字頭。

對此台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰分析，國際大樓雖位於正天母商圈，緊鄰天母圓環，但屬住商混合社區，除一樓店面林立，其餘樓層也有像是SPA店面、小型商辦進駐，與天母當地的高級住宅，或是純住宅風格有所衝突，不易受當地買盤青睞。

不僅如此，陳炳辰指出，該棟非面對天母圓環座向，後棟無景觀，有些物件甚至沒有窗戶，加上屋齡老舊，都是價格偏低的因素，整體社區均價落在單坪55萬，但近年房市狀態偏弱，4字頭成交機率較大。

不過他也指出，該棟出租行情不錯，有裝潢可拎包入住物件，單坪月租金可來到近2000元，目前就有25坪開出近五萬的租金，顯然租售兩樣情。