空店稅救東區　專家：想法蠢到嚇死人

▲民生社區店面空租狀況。（圖／記者徐斌慎攝）



記者黃靖惠／綜合報導

北市第一商圈東區爆倒店潮，而台北市長柯文哲提「空店稅」想法力挽狂瀾，卻被住商不動產企研室經理徐佳馨直言，「想法蠢到嚇死人」東區沒落並非只有高租金的問題，政府不該便宜行事，表面上找房東開刀解決問題，這和中古時代獵巫有何不同？

東區商圈沒落引發爭議，為此柯文哲直言「高房租比高房價殺傷力更大」，考慮要課空店稅，增加房東持有成本，藉此降低店租，促進產業發展。

徐佳馨今天（26日）接受訪問時表示，並非只因為高租金導致東區商圈沒落，一個商圈會沒落有很多因素構成，包括消費者的消費習慣、租金、以及商圈轉移等。

▲東區商圈爆退租潮。（圖／記者李毓康攝）



▲頂好名店城,東區商圈,租金,房地產,經濟,高房租,店租,店面,景氣,出租,閒置店面,空屋,房仲,退租潮。（圖／記者李毓康攝）



她直言，空店稅表面上懲罰房東，要讓房東降租找房客，只怕空店稅課到的都不是貪房東，盡是傻屋主，屆時，風向一變，匆匆上路又匆匆謝幕，徒增擾民而已，社會上每個現象的發生原因不一，卻很少是單一因素造成。

她直言，空店稅表面上找房東開刀解決問題，不過就是便宜行事，和中古時代獵巫有何不同？要是政府認為租稅懲罰人民的不作為就能解決問題，那麼當父母官也太容易了，按照這邏輯，不結婚，不生小孩的通通罰錢就好，直呼政府「想法蠢到嚇死人」。

至於東區商圈為何蕭條？她認為，將東區和同在一條捷運線的信義計畫區、西門商圈一同討論，三者調性大不同，以信義計畫區來說百貨林立吸客力強、西門商圈新舊交織、深具個性受年輕人喜愛，反觀東區近年除了高租金、惡房東外沒有其他亮點題材，種種的惡性循環下，蕭條也是必然。

徐佳馨指出，綜觀去年百貨業績多呈現成長，電商也是同，顯見雖說景氣不好，但可察覺並非消費力下降，反而是消費者轉移消費地點，換句話說，在有限大餅下，街邊店單打獨鬥營收，不如百貨商場的大資源，以及電商無時空限制，因而敗下陣來並不足為怪。

至於東區商圈沒落何解？她笑說「生命最終會找到自己的出口」，東區商圈想力挽狂瀾蕭條的現況，首先必須有自治組織、團結力量大，靠單一房東要力拚轉型有難度，並舉例日本黑門漁貨市場因自主性組織轉型後，原先只賣魚貨，到後來還會幫觀光客料理料理，一條龍作業增加市場競爭力。

天時地利不動產總經理張欣民表示，一個商圈沒落與整體經濟、消費力、商圈轉移，消費習慣改變四點有關，並非完全是高租金造成，建議政府要對課空店稅更全面考量，如果實施空店稅後仍無法挽救商圈，那商圈只會沒落程度。



▲頂好名店城高空租率。（圖／記者李毓康攝）