曾是信義區豪宅一哥！兩年半0成交...去年降價2億才賣出

▲「皇翔御琚」整整2年半沒成交紀錄，去年5月降價25％才成功售出一戶。（圖／鏡週刊提供）

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首購小宅讓利促銷、大打低自備優惠付款不稀奇，這股降價求買氣風潮也吹向豪宅市場。本刊調查，繼台新金董娘彭雪芬、藝人利菁等看淡房市的屋主，陸續在中古豪宅市場認賠殺出，就連惜售多年的豪宅建商，去年也已棄守價格防線。

不光是中古屋主斷尾求生、降價賠售，就連原本堅持豪宅價、惜售多年的豪宅建商，也終於調整策略，開始向市場靠攏。像是2011年就開始預售、曾是信義區豪宅一哥的「皇翔御琚」，從2015年自家董娘買下一樓戶力挺撐場後，整整2年半沒成交紀錄，去年5月降價25％才成功售出一戶，以成交戶別290坪計算，等同一戶就便宜了1.77億元。

離蛋黃區較遠的南港豪宅「泰御」，2013年建商每坪開價喊破百萬元，但開賣後，一路降到如今的8字頭，甚至不惜使出殺手鐧，成為北市第一個祭出「零自備」「全額貸」促銷的豪宅個案。

住展企研室經理何世昌指出，雖然新建案沒有歷史成交紀錄可做比較，但事實上，過去信義計畫區豪宅巔峰期，普遍每坪可賣到250萬至290萬元，目前均價都已落在220萬元上下，甚至有建案的低樓層售價來到1字頭。「市場上有這麼多豪宅可以選，不降價要怎麼賣？」。



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