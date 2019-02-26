蛋黃區豪宅跌聲不斷　有建案刷新單價最高紀錄！擠下帝寶稱王

▲北市大安森林公園旁的「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」帶頭衝高價。（圖／鏡週刊提供）

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北市蛋黃區不管是中古豪宅或是指標新案，賣方都已棄守價格防線，屋主斷尾求生、降價賠售的消息不斷，在這波豪宅降價求售風中，卻有建案刷新台灣豪宅單價最高紀錄，擠下北市仁愛路宏盛帝寶，成為台灣新一代豪宅王。

豪宅降價求售風吹到開賣不久的指標性豪宅，去年中才喊出每坪要價300萬元的「冠德信義」，實價登錄揭露的第一筆成交紀錄，每坪單價僅190.2萬元，代表信義計畫區豪宅保二（每坪200萬元）大關已宣告失守。「雖成交的是低樓層戶，但跟當初開價差距實在太大，可見降價才能刺激出買氣在豪宅市場也是鐵則。」市場人士說。

不過，在北市蛋華區指標豪宅跌聲不斷，跌破200萬元單價的市況下，卻也有指標建案成交量價表現都相當驚人。

由全聯福利中心暨元利建設董座林敏雄推出的豪宅代表作、北市大安森林公園旁的「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」帶頭衝高價，該案去年中完工交屋，實價揭露資訊高達11筆，低樓層出現每坪232萬元的高價行情，高樓層32樓更以每坪299萬元成交，刷新台灣豪宅單價最高紀錄，超越北市仁愛路宏盛帝寶，成為台灣新一代豪宅王，外傳台語天后江蕙也是該建案的買家之一。

不只新建案成交創高價，大安森林公園旁另一名宅「勤美璞真」頂樓樓中樓戶別，2012年傳出每坪要價304萬元，引發前央行總裁彭淮南關注後，自此待售長達6年，去年底終於賣出，市場預估每坪售價至少在250萬元以上，成為近期豪宅成交價的新指標。



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