想入住桃園新落成社宅　莊敬權：距截止日還有4天請把握

▲桃園中路二號社會住宅申請熱絡。（圖／住宅發展處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

想入住桃園新落成的社宅民眾，動作要快！「桃園中路二號社會住宅」受理申請，迄3月5日受理截止日，還有4天，市府住宅發展處莊敬權處長1日表示，9天來，申請相當熱絡，已逾1,100名民眾遞件，籲想申請民眾在截止日前，好好把握。

莊敬權處長表示，中路二號社會住宅基本申請條件為18歲以上中華民國國民；設籍桃園市滿一年或於桃園市就學、就業；家庭成員於基隆、臺北、新北、桃園、新竹縣市均無自有住宅；每人每月平均所得低於新臺幣5萬1,023元；不動產總價值低於540萬元；未申請社會住宅、租金補貼、包租代管者。如想申請政策戶，則須另檢附住宅法第4條經濟或社會弱勢相關證明。

▲桃園中路二號社會住宅申請熱絡。（圖／住宅發展處提供）

中路二號社會住宅申辦至3月5日下午5點截止，逾期將不再受理，儘管228連假，民眾仍可利用桃園市社會住宅申租管理系統線上送件，如欲臨櫃申請須備齊資料後，於3月4日、3月5日至桃園市政府2樓川堂及龜山住宅發展處辦公室送件。

住宅發展處提醒，3月5日受理截止後，將進行資格文件審查，民眾若有申請資料不齊全、承租資格異動、勾選項目有誤或電腦資料誤植等情形，將以書面一次通知限期補正，民眾應於指定日期內補正，屆期未完成者，將以書面駁回申請，請民眾務必要注意自身權益。