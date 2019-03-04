影／高租金趕走天母麥當勞　現在每月19萬招新房客

記者黃靖惠／綜合報導

台北市天母西路段地標麥當勞，開店30多年，現傳因高租金將出走、六月熄燈號，外傳之後有中資集團承租大樓，今天在網路租屋平台上找到該店招租廣告，主打三角窗店面、商圈正核心黃金店面，每月店租19萬元，換算一坪3300多元，房仲分析，目前天母商圈店租一坪5～6千元，和7～8年前的全盛時期一坪8千～1萬元相比「房東已經客氣很多」。





▲天母麥當勞。（圖／記者劉亮亨攝）

該店位於天母商圈正核心地段，周邊有台北美國學校、天母國小、台日僑學校等，緊鄰新光三越百貨、大葉高島屋百貨以及全台最美露天星巴克天玉門市，四周商家林立，但商圈地標麥當勞卻傳熄燈號，附近居民聽到消息感到惋惜表示，平日常會來買早餐，但對附近租金行情不清楚，只知道周邊早期老服飾店、商家近年不斷遷出換新。

▲天母麥當勞。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）



記者今天（4日）在租屋平台591找到該店招租廣告，坪數約57.02坪，樓層兩層樓，標榜為三角窗店面效果佳，每月租金19萬元，換算一坪租金3333元。

對此住商不動產企畫研究室經理徐佳馨表示，天母商圈目前店租一坪約5～6千元，和7～8年全盛時期一坪要8千～1萬元相比之下「房東已經客氣很多」，前幾年店家因高租金掀出走潮，讓天母西路、中山北路七段出現一波倒店潮，所以房東也下修店租，目前回歸到一坪5～6千正常行情。

▲天母麥當勞。（圖／記者劉亮亨攝）



徐佳馨推測，天母商圈消費客群以在地居民為主，觀察近年天母出租店面類型漸有轉變，不再由連鎖店稱霸，改由異國料理、特殊餐廳小店崛起，連鎖店生存自然不吃香。

她表示，超過50坪以上大店面較難出租，每月租金達10多萬，一般小型店家較難負擔，所以承租方多鎖定國際連鎖餐飲業者，部分房東為了將店面快速出租，會採用分割店舖方式租賃。

▲天母麥當勞店面招租。（圖／翻攝自591租屋網）