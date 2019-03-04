天母麥當勞6月熄燈？「降租救商圈」3年重現繁華如夢一場

▲經營30多年的麥當勞天母店傳出將在6月吹熄燈號。（圖／記者劉亮亨攝）

財經中心／綜合報導

台北市天母西路地標之一的天母麥當勞經營30多年，現傳出因為租金太高將吹熄燈號，預計6月正式結束營業，而網路租屋平台也已經刊出該店的招租廣告，以商圈核心、三角窗黃金店面，每月店租19萬換算每坪約3300元。天母商圈近3年力拼轉型，房東願意調降租金讓店面待租率大減，如今卻可能留不住「知名老店」，重現繁華或許只是如夢一場。

麥當勞天母店位在天母商圈的核心地段，週遭有台北美國學校、天母國小和台日僑學校，又緊鄰新光三越百貨、大葉高島屋百貨和全台最美的露天星巴克天玉門市等知名商家，經營30多年至今，現傳出因租金太高將在6月吹熄燈號。附近居民表示，對於租金行情並不清楚，只知道週邊商家近兩三年常常汰換。

對於近年天母商圈發展變化，屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴分析，天母商圈這幾年隨消費人潮減弱，投資置產買盤也大減，使得屋主不得不回歸現實，同意調降租金，近3年降幅就有8.1%，儘管少了高檔餐廳，但中低消費餐廳仍持續進駐。

▲在網路租屋平台上可見天母麥當勞店面開價每月19萬元。（圖／翻攝自591租屋網）

目前在租屋平台591上已經可以找到該店面的招租廣告，坪數約57.02坪、兩層樓，標榜大落地窗、三角窗店面，開價每月租金19萬，換算每坪約3300元。住商不動產企畫研究室經理徐佳馨表示，天母商圈目前店租一坪約5千到6千元，和7、8年全盛時期一坪要價8千到1萬元相比，「房東已經客氣很多」。

徐佳馨推測，天母商圈消費客群以在地居民為主，近年出租店面型態漸漸轉變，異國料理和特色餐廳崛起，連鎖店經營也面臨壓力，同時超過50坪以上大店面因為每月租金都要10多萬起跳，一般小型店家較難負荷，承租方多為國際連鎖餐飲業者，或是房東採取分割店鋪方式租賃。