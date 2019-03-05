1屋6賣吸5億　消費者砸千萬買房一場空　

圖文／鏡週刊

基隆火車站附近的海吉市建案爭議不斷，繼2016年廣告不實遭公平會罰款100萬元後，再爆60多名消費者付了近5億元購買預售屋，卻在完工後無法辦理過戶的重大消費糾紛。建商不僅1屋多賣，甚至有1戶還賣了6次，事後被害買家才發現，建商碩晟建設負債累累，四處欠債，除將房屋抵押給銀行借款近7億元，還積欠下游廠商工程款，有住戶花千萬買房，卻無法交屋，只能望屋興嘆。

基隆火車站附近的海吉市大樓共77戶已完工多時，但因有消費糾紛，大樓一直空蕩蕩，2月27日下午卻陸續來了30多位民眾，有人順利上樓，有人則被門口刺青的黑衣人擋下。這30多人共付出數億元向碩晟建設購屋，至今卻無法辦理房屋過戶，因此相約來到海吉市抗議，高喊：「無良碩晟，還我房產！」

海吉市住戶中最誇張的是周小姐買的5樓房屋，竟是1屋6賣，她認為海吉市房價便宜，在2016年一口氣付清2,154萬元購買3戶房屋後，才發現其中1戶竟有6個屋主。還好她搶先搬進去住，在她之後想再搬進來的其他買方，都不得其門而入，接受本刊實地採訪時，其他買房只能以訪友名義，請已搬進去的住戶帶他們上樓，周小姐說，很擔心將來房子被法院拍賣後，自己會被新的屋主趕出去。

周小姐指出，海吉市建案原本被建商向板信銀設定3.3億元抵押債權，後來債權轉給遠銀資產公司，卻在今年2月又再追加設定3.6億元債權，她認為碩晟建設已負債累累，可能至少欠下10億元債務，卻能通過遠銀資產的貸款評估，再多設定3.6億元債權，其中恐有隱情，希望金管會等單位調查。



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