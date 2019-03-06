林青霞、秦漢舊情糾纏40年！ 兩人早前都買下同間豪宅

▲台北仁愛雙星豪宅。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）



財經中心／綜合報導

華語愛情經典電影《滾滾紅塵》數位修復版首映會邀請女主角林青霞參加，昨天她抵台後再掀與秦漢復合流言，雖然先前秦漢經紀人已經否認，但認真細數兩人緣份可不一般，尤其是買房眼光都有志一同，接連買下了台北仁愛路段「仁愛雙星」豪宅。

林青霞去年被爆與富商老公邢李㷧離婚，隨後又被發現現身舊愛秦漢豪宅，被外界臆測兩人早已復合、甚至低調領證結婚，但當時被秦漢經紀人否認，昨天林青霞出席電影首映會再掀話題。

林青霞、秦漢兩人緣份可不一般，早年林青霞花了近千萬買下台北「仁愛雙星」豪宅，為了給雙親安心養老，但隨著雙親離世、也轉手賣出，接連又傳昔日舊情人秦漢也買下一戶，但當時是給兒子孫國豪居住。

「仁愛雙星」位於仁愛路四段、敦化南路段口，四周都是豪宅類型產品像「鳳翔」、「陛廈」、「天廈」、「「百吉」、「百利」等，算台灣早期豪宅聚落，該案基地面積千坪、緊鄰東區商圈、仁愛國中優質學區，為地上14層樓、地下2層樓，坪數規劃60～65坪，儘管屋齡38年，但一坪仍要價破百萬元。

根據實價登錄揭露，最近一筆7樓戶面積約79.92坪，總價7900萬元，換算一坪約98.9萬元；另一9樓戶面積76.18坪，總價7900萬元、換算一坪約103萬元，。

「仁愛雙星」12樓戶傳為林青霞早年買來當孝親宅，總面積約58坪，總價近千萬元，隨著父母離世再轉售，而該棟豪宅也因林青霞名聲大噪，外傳她昔日戀人秦漢也買了一戶，給兒子孫國豪住，而楊光友、力晶科技董事長黃崇仁也曾住過。

▲《滾滾紅塵》電影女主角林青霞出席首映會。（圖／記者林映妤攝）