ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「東區商圈沒落只是起點」　 學者：SOGO停擺政府也不管？

ETtoday新聞雲

▲▼東區倒店。（圖／記者陳韋帆攝）

▲東區倒店。（圖／記者陳韋帆攝）

記者黃靖惠／綜合報導

台北東區爆倒店潮，日前北市長柯文哲曾研擬要課「空店稅」救商圈，引發正、反兩面討論，日房產學者章定煊直言，「東區衰落是起點，不會是終點。」而政府介入、課空店稅只是一種手段，更舉一個案例解釋「空店稅」必要性，反問假使SOGO業主突然「拿喬」（ 擺架子，故作姿態為難他人）刻意空轉，造成忠孝復興商圈崩潰，這時候台北市政府不該理它嗎？

章定煊指出，都市中心（CBD）本來就會移動，舊都心土地資源消耗光，建物又開始老舊，都心就會往有土地資源的新都心移動，而台北都心由萬華移動到西門町，又由西門町移動到東區，再由東區移動到信義區。

「東區衰落是起點，不會是終點。」他直言，北市又推了東西軸線反轉，信義區與西區引力都加強，東區在兩強之中難為小的情況下，許多商家陸續移了出去，東區的衰落這是起點，不會是終點。

▲▼東區倒店。（圖／記者陳韋帆攝）

▲東區倒店。（圖／記者陳韋帆攝）

至於空店稅是否合理？他要大家試想一下，假使SOGO業主突然「拿喬」（ 擺架子，故作姿態為難他人）刻意空轉，造成忠孝復興商圈崩潰，難道這時台北市政府也該不理它？

他認為，政府介入是一種手段、空店稅也是手段之一，但不是唯一的方法。

至於業界大老認為空店稅會轉嫁給房客、造成店面更加空置、或促業者變相提高租金，但他也認為，店面空置就是沒房客，沒房客那業主要把空店稅轉嫁給誰？有房客的時候，就沒空店稅，那業主幹嘛要加租金？

他認為，市場機制東區的店面坪效降低了，應該要降低店租才對，不願意降租的，就讓它空著，反正收不到租金是業主自己倒楣，但若要重振東區就得要團結當地商家，建立經營特色，同時配合政府在當地要加強都市更新、與增加像雙子星那樣的投資計劃。

▲▼東區倒店。（圖／記者陳韋帆攝）

▲東區倒店。（圖／記者陳韋帆攝）

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

實價登錄2.0喊卡巢運怒吼　「預售屋」房價透明化這麼難？

巢運團體今（6）日舉辦記者會，認為「實價登錄2.0」應針對「門牌揭露」、「預售屋」買賣申報申報進行修法。巢運現場怒吼，「有這麼難嗎？」隨後表示，「實價登錄2.0」是促進市場正常化、反對尋租炒作的進步法案，呼籲政府堅定立場，完成進步改革，以符合人民期待。

1小時前

「東區商圈沒落只是起點」　 學者：SOGO停擺政府也不管？

台北東區爆倒店潮，日前北市長柯文哲曾研擬要課「空店稅」救商圈，引發正、反討論，日房產學者章定煊直言，「東區衰落是起點，不會是終點。」而政府介入、課空店稅只是一種手段，更舉一個案例解釋「空店稅」必要性，更反問假使SOGO業主突然「拿喬」（ 擺架子，故作姿態為難他人）刻意空轉，造成忠孝復興商圈崩潰，這時候台北市政府不該理它嗎？

1小時前

一把火燒出文大「大典館」違建　北市府：7、8樓先拆掉

文化「大典館」北市文化大學大典館13日發生火警，造成李姓、陳姓女大生重傷，其中李女獲救時一度沒有呼吸心跳，所幸兩人都已恢復生命意識。事後也揭開了大典館6、7及8樓屬既存違建之事實，台北市府建管處今（6）日公開發布該館已鑑定完畢，不得補照、必須限期拆除。

2小時前

林青霞、秦漢舊情糾纏40年！ 兩人早前都買下同間豪宅

華語愛情經典電影《滾滾紅塵》數位修復版首映會邀請女主角林青霞參加，昨天她抵台後再掀與秦漢復合流言，雖然先前秦漢經紀人已經否認，但認真細數兩人緣份可不一般，尤其是買房眼光都有志一同，接連買下了台北仁愛路段「仁愛雙星」豪宅。

3小時前

打房司令張金鶚買4千萬房　張欣民：一次學到購屋6堂課

前台北市副市長張金鶚，在郝龍斌時期接連祭出豪宅、囤房等稅制，一系列稅制也讓房地產業界戲稱他為「空頭總司令」。日前卻傳出張金鶚購入4,000萬房屋，導致業界諸多議論。消基會房屋委員會召集人張欣民表示，從此次事件，其實可以讓消費者學到寶貴的6堂課。

3小時前

大陸建設點亮信義區　200億總銷豪宅「琢白」落成

豪宅市場與一般住宅不同，即使許多區域傳出房價節節下滑，豪宅市場買氣與價格仍居高不下。大陸建設今（108）年最大亮點，位於信義豪宅區的「琢白」農曆年前已經落成，每戶6億起跳的金額，在預售階段就已熱銷5成。

18小時前

桃園A7重劃區新案暴增　文化一路變「廣告街」

北台新建案重鎮區之一的桃園A7重劃區被民眾投訴，捷運A8站到A7站的文化一路的路樹綁滿大大小小廣告刊本、宣傳文宣，綿延數公里、幾乎淪陷。桃園市環保局表示，廣告綁路樹行為不當，若找到建商或是懸掛的人，可處2000到6000元的罰款，將加派人力巡查。

19小時前

恆大1月銷售額跌3成！「衝業績」住宅售價打9折、商鋪8折

大陸最大的房地產開發商恆大集團日前宣佈，關於上線的690個項目和3月計劃新開的24個樓盤項目，在價格上，所有在售項目的住宅（包括辦公樓和公寓）可有9折優惠，商鋪更有8折優惠。這樣的操作有人認為是為了加快銷售速度，保持穩定現金流，也有人認為是恆大一貫的營銷手法。

19小時前

完美復刻「精靈寶可夢」場景　高雄老國宅一坪6萬元

紅極一時的手遊《精靈寶可夢》風靡全球，全球各地都玩家模仿遊戲人物、以及復刻真實場景，但其實在高雄果貿社區一處集合國宅「碧海新邨」就能一睹遊戲真實場景，此處國宅採圓弧造型設計，外觀完美復刻遊戲場景，最令人眼睛為之一亮的是房價，一坪最低只需要6萬元。

20小時前

一張圖曝真相！　桃園八德舊屋價更高　

桃園八德房屋不只1字頭遍地開花，甚至連續半年，新屋房價不如舊屋高，根據桃園最新住宅市場月報顯示，八德新大樓一坪16.31萬元，卻比中古大樓一坪17.61萬元來得低。對此地政局解釋，因為八德擴大都市計畫邊陲地帶有低價新案交屋潮，因此拉低該區新屋均價。

21小時前

讀者迴響

熱門新聞

新北價跌重災區　一坪29萬真相..

復刻「精靈寶可夢」場景　一坪6..

板橋豪宅「防颱咒」封印！真相曝..

大陸建設豪宅代表作　信義區「琢..

名店接連熄燈！台北金流量失衡醞..

林青霞爆復合秦漢　早前兩人看上..

張金鶚買房了！　學到寶貴的6堂..

東區課空店稅有必要　一個神比喻..

中古大樓價更高　桃園八德1字頭

誰是台灣草莓族　他分析：是地主

最新新聞更多

巢運：實價登錄2.0「預售屋」..

張金鶚買房了！　學到寶貴的6堂..

地價稅開始清查　一般多自用5倍

看好飯店、商場商機　興富發布局..

怕租屋炸亂爆黑汁！簡單3招逼退..

央北社宅1,070戶　托嬰、托..

國光社宅241戶年底完工　租金..

「工業住宅」多賺3成　營建署加..

桃園中路二號社會住宅申請熱絡

房仲女王教你老屋翻新　老公寓注..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366