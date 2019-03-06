「東區商圈沒落只是起點」　 學者：SOGO停擺政府也不管？

▲東區倒店。（圖／記者陳韋帆攝）



記者黃靖惠／綜合報導

台北東區爆倒店潮，日前北市長柯文哲曾研擬要課「空店稅」救商圈，引發正、反兩面討論，日房產學者章定煊直言，「東區衰落是起點，不會是終點。」而政府介入、課空店稅只是一種手段，更舉一個案例解釋「空店稅」必要性，反問假使SOGO業主突然「拿喬」（ 擺架子，故作姿態為難他人）刻意空轉，造成忠孝復興商圈崩潰，這時候台北市政府不該理它嗎？

章定煊指出，都市中心（CBD）本來就會移動，舊都心土地資源消耗光，建物又開始老舊，都心就會往有土地資源的新都心移動，而台北都心由萬華移動到西門町，又由西門町移動到東區，再由東區移動到信義區。

「東區衰落是起點，不會是終點。」他直言，北市又推了東西軸線反轉，信義區與西區引力都加強，東區在兩強之中難為小的情況下，許多商家陸續移了出去，東區的衰落這是起點，不會是終點。

▲東區倒店。（圖／記者陳韋帆攝）



至於空店稅是否合理？他要大家試想一下，假使SOGO業主突然「拿喬」（ 擺架子，故作姿態為難他人）刻意空轉，造成忠孝復興商圈崩潰，難道這時台北市政府也該不理它？

他認為，政府介入是一種手段、空店稅也是手段之一，但不是唯一的方法。

至於業界大老認為空店稅會轉嫁給房客、造成店面更加空置、或促業者變相提高租金，但他也認為，店面空置就是沒房客，沒房客那業主要把空店稅轉嫁給誰？有房客的時候，就沒空店稅，那業主幹嘛要加租金？

他認為，市場機制東區的店面坪效降低了，應該要降低店租才對，不願意降租的，就讓它空著，反正收不到租金是業主自己倒楣，但若要重振東區就得要團結當地商家，建立經營特色，同時配合政府在當地要加強都市更新、與增加像雙子星那樣的投資計劃。

▲東區倒店。（圖／記者陳韋帆攝）