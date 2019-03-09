「寶輝一品花園」8字頭變5字頭！　台中七期豪宅交易價落漆　

▲寶輝一品花園。（圖／翻攝自google map）



記者黃靖惠／綜合報導

台中七期豪宅「寶輝一品花園」曾創下一坪81.79萬的紀錄，隨著豪宅市場買氣轉冷，去年實價登錄揭露三筆交易價一坪全部滑落50萬元，其中單價最高一筆25樓戶、總價為1.05億元，一坪約58.1萬元，仍不見六字頭，謄本資料顯示買方為何姓自然人，推測可能與台商燈具事業家族有關。

「寶輝一品花園」在台中七期正核心地段，屋齡9年，樓高32樓，過去高樓層一坪70萬起跳，但近年房市震盪，造成價格向下探，因此一坪價格多落在50萬以上、60萬以下，在2017還曾出現11樓戶交易賠售1400萬的紀錄。

該棟去年三筆交易每坪全是50萬元起跳，就連高樓層也難突破60萬關卡，對此台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，「寶輝一品花園」前年21、24樓成交單價也多落在53～57萬成交。

他指出，觀察2018七期豪宅狀態，以宝格15樓，單價67.6萬拿下榜首；其次是聯聚保和28樓戶66.4萬；接下來排名則為寶輝秋紅谷、龍寶謙臻邸、寶輝花園廣場，價位在58.3-63.8萬，足以顯見豪宅過去動輒七、八字頭榮景難返，顯然整體不動產市場榮景難返，七期豪宅社區落漆也非戰之罪。