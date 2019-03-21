央行利率「連11凍」賣方笑了　房屋降價還有得等　

▲央行總裁楊金龍。（圖／記者戴瑞瑤攝）



記者黃靖惠／綜合報導

中央銀行今天（21日）宣布利率維持「連11凍」，年利率維持1.375％，不僅如此，豪宅貸款成數依然維持6成限制，對此住商不動產企畫研究室經理徐佳馨表示，央行對待房市仍保持穩健基調，加上日前央行已經宣示房市復甦，以整體市場來看，除非有大型變數，不然價格並不會有太大變動，反觀成交量較容易受到政經環境影響，出現震盪。

繼美國聯準會（Fed）宣布不升息後，中央銀行今天下午召開今年第一季理監事會議決議利率維持「連11凍」，重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率不變維持1.375%、1.75%、3.625%。而先前建商盼望房貸信用管制鬆綁，也就是豪宅貸款成數從原先6成放寬，但最後仍沒有鬆綁。

徐佳馨指出，央行理監事會維持連11凍，選擇性信用管制並未鬆綁，顯見央行對待房市仍保持穩健基調，加上日前央行已經宣示房市復甦，因此，若以整體市場觀點來看，除非有大型變數，不然價格並不會有太大變動，成交量較容易受到政經環境影響，出現震盪。

不過先前曾有人認為長期處於低利環境，讓資金過剩，支撐房價降不下來、維持在高點，這次凍漲，短期內想看到房價大幅下修會有難度。

而徐佳馨也表示，短時間內除了利率支撐外，市場游資充沛，除個案可能因個別財務出問題，不然不容易全面下滑。