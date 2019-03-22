43年老店「無名子」悄歇業　復興南「清粥小菜街」再少一間

▲位於台北市復興南路上的「無名子清粥小菜」驚傳停業。（圖／記者崔至雲攝，下同）

房產中心／綜合報導

台北市復興南路二段的「清粥一條街」，鼎盛時期整條路上有五家清粥小菜，不過知名創始老店「無名子」卻在21日驚傳歇業，讓不少饕客大嘆「青春回憶只能永存心中」。隔壁店家表示，「無名子」其實早在今年1月1日就已悄悄關門，實際歇業原因不得而知。

復興南路上在一、二十年前被譽為「清粥一條街」，許多人結束工作、看完午夜場電影或是高歌一曲後，都會到那點上幾盤現炒的小菜，捧著熱騰騰的地瓜粥，配著豆腐乳、乾絲、小黃瓜、肉鬆、鹹魚等，飽餐一頓再睡去。

「無名子清粥小菜」21日驚傳停業的消息，《ETtoday新聞雲》隨即趕赴現場，發現店家鐵門已緊閉，店外也掛上出租布條。隔壁店家證實，該店家在今年1月1日就已悄悄關上門。

「無名子」隔壁的服飾業者陳小姐表示，「從元月一日那天『無名子』就沒營業了，推估可能是有營業壓力造成，畢竟『無名子』佔有兩間街邊店的門面，可能跟收入也有關係，與隔壁的『小李子清粥小菜』生意明顯有落差」。

位在復興南路二段142號和146號的「無名子清粥小菜」，1976年由老闆王人慶和妻子開始打拼，至今已經營43年，當時每天的營業時間從上午11點營業到翌日凌晨6點，即使到了半夜生意還是很好，不少人也會帶著外國友人來嚐嚐小吃。

▲鄰居業者表示，「無名子」旁的「小李子」生意明顯比較好。（圖／記者崔至雲攝）

不過為了爭商標，「無名子」其實曾鬧出家族內鬨，哥哥王文政在1998年西進到中國大陸開業，但最後小孩竟被綁架，最後事業歸零回到台灣。王文政回台灣後，與親弟弟因商標鬧得不愉快，最後兩人和解，哥哥才改名「無名子家常菜清粥小菜」，選擇從最初的清粥小菜再出發。