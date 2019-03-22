女教師被房東遠端偷窺　律師：符合兩項關鍵涉嫌妨害秘密

▲她穿著內褲在家裡走來走去的畫面全部被看光，還一次有3支手機在看。（圖／魏姓女老師授權提供）



記者黃靖惠／綜合報導

台中一名女教師租房白天當補習班、晚上當住家，近期發現房東疑用遠端監控系統偷窺，且長達兩年時間，令人不寒而慄，對此立勤國際法律事務所律師劉韋廷表示，根據監視器的「時間」及「地點」是關鍵，只要不涉及個人隱私及私密空間並不違法，該案由於事前雙方約定除了租客以外，不能觀看監視器畫面，且確實有拍到房客穿著清涼行為，因此假使房東在晚上時段登錄系統觀看，的確涉嫌妨害秘密。

女教師當初看房時發現室內有安裝監視器，就曾要求房東拆掉，但因房東推託沒地方放，並言明IP已經改過了，絕對看不到監視器的畫面，女教師才因而作罷，怎知近期發現竟然有陌生帳號登入監視系統觀看，而且時間長達兩年。

立勤國際法律事務所律師劉韋廷表示，從上述個案女房客曾拒絕裝設監視器，但後來在房東保證不觀看監視器畫面，才改留設備，但之後房東又違反雙方口頭約定，私下登入系統觀看監視器畫面，已經涉嫌妨礙秘密罪。

一般房東裝監視器多半為防盜是否也侵犯到住戶隱私？對此劉韋廷解釋，根據監視器拍攝「時間」及「地點」是關鍵，因為只要不涉及個人隱私及私密空間並不違法。

他解釋，以上述個案來說，租客白天將租屋處當補習班使用，大門敞開、人進進出出，屬於半開放空間，而晚間大門緊閉、只剩下女租客私密空間，屬於住商混半空間，由於雙方事前約定除了租客以外不能觀看監視器畫面，而且晚上也確實拍到房客穿著清涼行為，所以房東在晚上時段登錄系統涉嫌妨害秘密。

▲她穿著內褲在家裡走來走去的畫面全部被看光，還一次有3支手機在看。（圖／魏姓女老師授權提供）

至於該如何防止自己被偷窺？除了要留意居家、住宅有不明人士隨意出入外，最好仔細留意檢查門窗，防止被偷窺，或是購買市售盜聽、偷拍偵測器定期檢測，避免自己淪為鏡頭下的主角，再來，假使租屋處有太過突兀、或是奇怪擺設也要注意，最好先仔細檢查。

美商ERA易而安不動產擔任資深經理陳泰源建議，民眾如果遇到上述情況可以先評估是否有需要用到監視器，如果用不到可要求房東拆除、或是貼上膠布阻隔，但如果有用到可請監視器原廠商重新設定密碼，或是確認不會被其他人登入系統偷窺。