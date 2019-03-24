五個月會出現一次！台中餘屋飽和度加劇　兩項數據洩跡象　

▲圖為房市情境。（圖／記者陳韋帆攝）



記者黃靖惠／綜合報導

台中今年329檔期預估600億推案熱潮搶市，如此龐大推案量，也恐引發市場供需失衡，以最近兩年建照、使照兩項數據去分析，正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔發現，平均每五個月會出現一次「使照量大於建照量」，而今年1月又再度出現此指標，而且頻率有縮短跡象，顯示餘屋飽合度加劇，恐不利於房市發展。

《大臺中房市分析年報》統計，台中近三年建照及使照量狀況：105年建照戶數 1萬3312戶、使照戶數1萬2580 戶；106 年建照戶數1萬5380戶、使照戶數1萬2122 戶；107年建照戶數 2萬1245 戶、使照戶數1萬3147 戶。

正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔指出， 建照量已連續三年呈現正成長，去年更創下歷史新高點，主要與目前市場主流產品已趨向於小坪數格局有關，單一社區總戶數相對往上增加所致，而使照量雖有逐年下滑現象，但若考量預售屋建築完工之遞延期，後續恐有爆量情形。

他分析，觀察這兩年建照、使照變化，平均每五個月會出現一次「使照量大於建照量」，而 108年1月又再度出現此指標，而且頻率有縮短跡象，顯示餘屋飽合度加劇，恐不利於房市發展。

黃昭閔說，現階段房市的走向非常極端，餘屋 大者恆大、預售小者恆小，建議仍應以長遠規劃，避免之後小宅餘屋 的流通問題間接加劇房市的泡沫化。

▲台中建照、使照最近幾年變化。（圖／正心不動產估價師聯合事務所提供）