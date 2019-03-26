租賃契約多加一條「特約條款」　租凶宅不怕押金被扣

▲男大生租屋處疑似兇宅。（圖／翻攝Google Map）



記者黃靖惠／綜合報導

買賣、租賃契約大不同，新北有男大生租到凶宅，退租卻遭扣押金，向法院提告，但法官以舉證不足，且就算房屋是凶宅，仍不構成退租理由，判敗訴。律師律師林富貴表示，避免租到凶宅傷及自身權益，除了事前向鄰居、派出所打聽外，再來在租賃契約訂定特別條款，附註房屋需「沒有發生自殺或他殺致死等兇殺案件」，如果房東違約可以提前終止租賃關係，並返還押金等。

新北市6名男大生日前在新店共租一間透天厝，才入住沒多久卻連續發生怪事，不只每天聞到蜂蜜蛋糕味、有人身體不適，莫名一直咳嗽、有人夜夜失眠、甚至有人出車禍，後來他們查該屋「疑似有人燒炭身亡」，一行人決定退租，卻遭扣五萬元押金，向法院提告。

法院審理卻因男大生舉證不足，且就算房屋是凶宅，仍不構成退租理由，判敗訴。換句戶說，也就是「疑似兇宅」不能證明是凶宅。

律師林富貴今天受訪時表示，法律上規定是否需要告知是凶宅，買屋和租屋兩者有不同，目前凶宅「出租」並沒有明確規定，因而房東有機會隱瞞，再加上男大生舉證不足，所以法院才會判敗訴。

如何避免租到凶宅？林富貴說，想知道租屋處是不是凶宅，最好的方式就是問鄰居、附近派出所等，最有保障的方式就是在雙方租賃契約中訂定「特約條款」，也就是附註租賃屋沒有發生自殺或他殺致死等兇殺案件，如果房東違約可以提前終止租賃關係，並返還押金等。