亞洲新灣區超豪宅首創　兩間米其林餐廳進駐

▲亞洲新灣區有豪宅引進米其林餐廳。（圖／國城建設提供）



記者黃靖惠／綜合報導

米其林官方今天（27日）率先公布榮獲「必比登推介」的美食餐廳，一共有34家入選，而同時高雄亞洲新灣區總銷金額逾160億元的「定潮」超豪宅，也和兩位米其林主廚簽約進駐，創下全國豪宅首例，且預計之後將引入更多米其林餐廳進駐。

高雄亞洲新灣區超豪宅「定潮」，由新加坡JID團隊(Jaya Ibrahim)、新加坡SCDA、以及澳洲團隊The Flaming Beacon這三個國際團隊，其中JID團隊是超五星級奢華安縵酒店御用設計大師Jaya Ibrahim所率領的團隊，負責公共公空間的設計，新加坡SCDA的代表作是每戶超過十億豪宅「The Marq」的建案。

國城建設旗下「萬象餐飲」替超豪宅引進米其林主廚餐廳，一位是米其林兩星主廚長谷川在佑，另一位是米其林一星主廚，不僅打破全台灣豪宅的新紀錄，更帶給高雄更大的國際規格。

「定潮」超豪宅預估總銷金額逾160億元，今天下午舉行記者會「米其林雙星主廚合作」記者會，國城建設副總許鳳仙表示，這次推出的「定潮」基地面積2000坪，位於亞洲新灣區，除了住宅以外，還有10多間店面，未來將採取只租不賣的模式，引進像是米其林的國際品牌、或者知名的家具、家飾品牌展店，營造更舒適的居住生活，提升亞洲新灣區的住宅品質。