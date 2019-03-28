大安區、信義區全出局　北市最有錢的地方在這「里」　

▲全國平均所得最高的內湖寶湖里 。（圖／記者湯興漢攝）



財經中心／綜合報導

北市居民所得最高的地方竟然不是大安、信義區，而所得最高的地方是內湖區的寶湖里，可以說是天龍國中的天龍國，雖然生活機能不見得是最好，但是卻吸引明星、醫生、園區客及地主們積極入手，每坪房價最高到80萬元。

根據財政部綜所稅資料顯示，內湖寶湖里的居民所得中位數在2014、2015年分別124.1萬、126.9萬元奪下第一名，2016年又以120.9萬元居台北市之冠，是台北市最有錢的里，居民大多為醫生、律師、內湖科技園區、南港軟體園區主管階級等高資產族群，另外明星羅志祥、Ella和陳曉東也曾居住於此。

▲全國平均所得最高的內湖寶湖里 。（圖／記者湯興漢攝）



寶湖里的機能不像信義區、大安區一樣方便，離捷運站也有一段距離，不過相對來說生活步調較悠閒，路上的住宅密度不高，不過卻能因此享有一定的寧靜和隱私。里長表示，即使生活機能沒那麼便捷，大家多半都有車可以自駕；另外從居民保守的互動來看，會發現住戶其實都相當注重自己的隱私。

再進一步分析，寶湖里周邊有內湖有科學園區、三軍總醫院，且附近公車班次密集，吸引周邊就業人口進駐，加上周圍有機場，又沒有鄰近的捷運站，因此房價產生了一些抗性，和每坪動輒百萬的信義區、大安區相比便宜許多。

房仲透露，寶湖里根據屋齡、建案的差異，每坪房價大約落在50~80萬之間，「屋齡10年以上的大約每坪60多萬，高級一點的社區大樓則是可以到70、80萬。」

▼全國平均所得最高的內湖寶湖里 。（圖／記者湯興漢攝）

