笑談社宅成「迎臂設施」　花敬群：蓋得比隔壁豪宅還要好

▲2019台灣房市論壇，內政部次長花敬群到場致詞。（圖／記者李毓康攝）



記者黃靖惠／綜合報導

今天329青年節，《ETtoday新聞雲》為了青年購屋圓夢舉辦了「2019台灣房市論壇」，由內政部部長徐國勇透過影片致詞完畢後，緊接著次長花敬群也上台致詞表示，當初大家認為社會住宅完工，吸引素質不佳的居民、建築品質不好，會拖累區段房價，但現在社宅動工被地方當作喜事，不僅如此，他對社宅建築品質也掛保證，甚至直言「社宅蓋得比隔壁豪宅還要好」，這個過程的轉變非常激勵人心。

《ETtoday新聞雲》舉行「2019台灣房市論壇」下午登場，由內政部長徐國勇致詞影片開場，隨後次長花敬群緊接著上台致詞表示，政府近年推動包租代管、國家住都中心都加速都更、危老條例等，讓政府與產業相互連結，房地產市場更加完整。

花敬群表示，政府不同於以往沒有使用加稅、打房的手段，反而和地方政府相互合作放寬房地稅制，讓房地產業趨於更穩定，最近房市逐漸回溫的趨勢，目前市場呈現穩定層面。

▲2019台灣房市論壇。（圖／記者李毓康攝）

話鋒一轉，他有感而發表示，社住當初推動時，大家普遍認為素質不佳、條件不好會拖累周邊房價，但隨著陸續完工、動工且營運一、兩年，正在營運的社宅內部管理其實比一般社區管理來得扎實。

他表示，社宅住戶非常珍惜可以住在這麼優質的環境，從鞋櫃就可以看得出來，不會亂擺在大門口，反而很害怕違規失去入住資格。

他笑說，現在社宅動工被地方當作喜事，大家歡興鼓舞出席動土典禮，建築品質也不錯，甚至有人認為「社宅蓋得比隔壁豪宅還要好」，把平常豪宅廣告套用社宅通通竟然適用，這個過程的轉變非常激勵人心。

▲2019台灣房市論壇。（圖／記者李毓康攝）