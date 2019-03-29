2019台灣房市論壇產官學界齊聚　邀青年奮起一圓買房夢

▲2019台灣房市論壇。（圖／記者李毓康攝）



記者黃靖惠／綜合報導

高房價、高租金時代，引發社會弊端，年輕人為了要有自己的家得背負沉重貸款壓力，甚至淪為房奴，更不論多數人要在35歲前有錢買房根本是遙不可及的夢想，為此《ETtoday新聞雲》今天（29日）舉辦「2019台灣房市論壇」，邀集產官學三方一同探討，現在房屋市況究竟是租房好、還是買房好？又該如何替青年一圓買房夢？

未來半年房價變化 4成2網友看漲

據《ETtoday新聞雲》網路民調進行「2019台灣房市交易信心調查」，32％網友認為過去半年所居住的地區住宅房價已有上漲；42.3％網友更預期未來半年所居住地區的住宅房價還會再上漲。

民調顯示，最近半年有購屋計畫佔近5成3的民眾，有購屋意願者「銀髮養老」及「青年成家購屋」兩類人最多，將近6成偏好購買「新成屋」，約莫4成3民眾預算501~1000萬元最多。

▲包租公律師蔡志雄。（圖／記者李毓康攝）



年輕人如何規劃存到第一桶金，才能一圓買房的夢想？產官學都有話要說。

官－「以租代買」存好第一桶金 大膽進入房市

內政部長徐國勇表示，「先租後買」四字訣較能達成在都市買房的夢想。不過租和買還是有些微差距，歡迎民眾在租房的時候加入包租代管方案，期間能累積第一桶金，之後就能去買房。

內政部次長花敬群緊接著上台致詞表示，政府近年推動包租代管、國家住都中心都加速都更、危老條例等，讓政府與產業相互連結，房地產市場更加完整。

花敬群表示，政府不同於以往沒有使用加稅、打房的手段，反而和地方政府相互合作放寬房地稅制，讓房地產業趨於更穩定，最近房市逐漸回溫的趨勢，目前市場呈現穩定層面。

▼東森建設總經理賴建程。（圖／記者李毓康攝）



產－建商推低總價小宅 年輕人入手沒負擔

今天與談的房仲界代表東森建設總經理賴建程表示，「買比租划算」，因為土地銀行說今（108）年起房地產不會再變壞了，台灣銀行還推出1.4％房貸優惠，政府也對於房市購買部分政策很友善。

他也指出，目前建商在新興重劃區大量推案規劃，幾乎都是設計3房、25坪小宅討好年輕人，低總價讓年輕人可以買得起，同時推出優惠付款方案。

包租公律師蔡志雄說，房價何時到低點沒人知道，所以有許多人一直在等、一直在租屋。但以目前而言，月薪5萬元取3分之1付房貸，每個月可繳交1萬6千多元房貸，反推後僅能購買400萬房子；但倘若是雙薪家庭，就有可能買到1000～1250萬元房子。

▲房產學者章定煊。（圖／記者李毓康攝）



學－年輕人奮起 勇敢跨越租房門檻

房產學者章定煊認為，過去台灣社會很少討論租與買的問題，因為在經濟學上，認為租屋為劣等財，也就是說收入不好，才會走到租的地步；所以其實年輕人要做的，應該是讓自己越過這個門檻，讓自己能夠購屋。但現實狀況卻是越來越多人無法越過這個門檻，才會開始討論這個問題。

另外，產官學界齊聚也討論到「 共享時代如何屋盡其用」，針對「社會住宅」與「包租代管」提供執政策面、執行面與剖析，透過共享概念，打造出全新的住宅模式。

台北市租賃住宅服務公會理事長陳柏勳表示，租賃專法2018年通過後，改變了租賃市場，「包租代管」成為非常創新的住宅新法，「把空屋釋放出來、交給專業人才管理；去年公會後、就專門經營租賃住宅管理，這是未來趨勢。

▲2019台灣房市論壇。（圖／記者李毓康攝）