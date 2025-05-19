家中1設計超美！吳怡霈勸三思「保證別出事」：要拆裝潢才能檢查

▲吳怡霈勸想要裝吊隱式冷氣的朋友「請三思」。（圖／翻攝自Facebook／吳怡霈(Patty)）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人考量到美觀、空間設計，可能會裝吊隱式冷氣，不過知名女星吳怡霈就分享，雖然冷氣被藏起來真的很美，但是還是請大家三思，因為當冷氣壞掉時，師傅居然告訴她「要拆裝潢才能檢查」，讓她不知道要怎麼處理才好。貼文曝光後，引起討論。

吳怡霈在臉書粉專上發文表示，奉勸想要裝吊隱式冷氣的朋友「請三思」，雖然冷氣被藏起來真的很美，「但是就千萬保證不要出事！」

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吳怡霈指出，首先是吊隱式冷氣的開孔太小，所以實在無法清潔；其次是，當冷氣壞掉時，也沒辦法整台拔出檢查。以她的狀況來說，「剛剛師傅來幫我看完之後，說要拆裝潢才能檢查」，設計師在設計房子的時候，不知道有沒有考慮過這種狀況？有沒有人和她的情形一樣？「師傅建議我乾脆不要拆裝潢，再多安裝一台壁掛式的冷氣，要嗎？」

吳怡霈也在留言處補充，「當初我們有問過設計師，說（冷氣）維修孔開這樣沒問題嗎？他說沒問題」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「就買好看的冷氣也是一種裝潢」、「這不是很多人早就知道的事嗎」、「追求美觀的同時，往往忽略日常生活最重要的實用性」、「通常開維修孔都要比主機大才可以」、「通常都會預留一個維修孔，可能是這個設計師太固執覺得這樣比較好看，但是以後要維修真的很麻煩，又要再切割一次」。