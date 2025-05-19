最可愛工地！　中市第50座圖書館「圍籬變畫布」

▲台中市政府文化局、教育局攜手聯聚文教基金會辦理「童書之森・台中」工地圍籬學童彩繪計畫，被稱為最可愛工地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中最可愛工地上線，由台中市政府文化局、教育局攜手聯聚文教基金會辦理「童書之森・台中」工地圍籬學童彩繪計畫，超過200位來自大同、惠文、惠來國小的學童揮灑創意，將建築大師安藤忠雄的「青蘋果」理念，轉化為充滿創意的書牆。

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在秋紅谷旁「童書之森．台中」基地，今有超過200位來自大同、惠文、惠來國小的學童揮灑創意，長達72公尺的基地圍籬瞬間變畫布，台中市文化局長陳佳君表示：「閱讀教育是市府推動的重要目標，『童書之森．台中』將成為孩子們探索知識的夢想基地，將學童們宛如青蘋果的創意活力展現在圍籬牆上面，見證在這裡即將有一座國際級的圖書館要誕生。」

「童書之森・台中」是由榮獲普立茲克獎的國際建築大師安藤忠雄，爲台中孩子們設計的兒童圖書館，以森林包覆的橢圓形建築，透過環繞式書牆，提供孩子獨特而溫馨的閱讀空間，預計於5月23日舉行開工動土典禮，完工後將成為台中市第50座圖書館。

▲「童書之森・台中」在忠泰建設牽線下促成，後續將由聯聚建設負責建築、室內與景觀規劃。（圖／記者陳筱惠攝）

「童書之森・台中」在忠泰建設董事長李忠義、副董事長李彥良的大力協助與牽線下，後續將由聯聚建設負責建築、室內與景觀規劃，並投入營運經費，2026年完工，與市府攜手共築台中全齡共讀的新文化地標。

聯聚建設總經理王于娟也分享：「這是一場從建築尚未動工，就與孩子們攜手起步的旅程。我們希望讓圖書館從一開始就擁有溫暖的生命力，透過學童的畫筆與創意，為這座城市種下對閱讀的期待與想像。」

▲台中第50座圖書館「童書之森・台中」是由榮獲普立茲克獎的國際建築大師安藤忠雄設計。（圖／記者陳筱惠攝）

大同國小校長馬任賢也說：「這次彩繪活動，讓孩子們能與專業的藝術老師共同創作，獲得難得經驗，不只讓圖書館開工的起始，就充滿孩子的笑聲與創意，也讓小朋友的創意與夢想，成為中市深刻的記憶。」

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