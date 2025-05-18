柳營打造全台最大機器人量產基地　房價還在1字頭

▲台南市長黃偉哲15日在臉書PO文，透露行政院正式通過國科會提案，確定在台南柳營科技工業區設立智慧機器人產業聚落。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲）

記者張雅雲／高雄報導

台南市長黃偉哲15日在臉書PO文，透露行政院正式通過國科會提案，確定在台南柳營科技工業區設立智慧機器人產業聚落，打造全台最大機器人量產基地，專家表示，近年台南房價高漲，該區新案以透天為主，大樓還有1字頭價，吸引自住客入手。

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黃偉哲表示，前2期園區已幾乎滿編，目前規劃的3期開園區面積約87.31公頃，預計提供52.52公頃產業用地，並配合總統賴清德大南方新矽谷的計畫，結合國科會、經濟部等產官學研的力量，在柳營發展產業聚落，這也將是台灣最大的機器人量產基地。

為了構築完整的機器人產業生態系，在台南的沙崙科學城將與國科會合作，成立「智慧機器人研究中心」，進行基礎研究與人才培育，而台南的六甲區與經濟部合作，於工研院成立「智慧機器人創新與應用研發中心」，為台南帶來前所未有的發展契機，並奠定台灣在全球機器人產業的領先地位。

▲智慧機器人產業聚落的設立，將大幅提升北台南的經濟動能與房市能見度。（圖／記者張雅雲攝）

智慧機器人產業聚落的設立，將大幅提升北台南的經濟動能與房市能見度。台南市代銷公會理事長佘光宗表示，柳營旁邊的新營預售房價已站上3字頭，受房價外溢效應影響，過去有新營購屋族因為柳營價格相對親民轉進柳營購屋，加上柳營科技工業區周邊有奇美醫院，到新營市區車程不過十分鐘，聯外交通堪稱便利，吸引自住客跨區購屋。

佘光宗表示，柳營近期推案以新透天為主，地坪約20~25坪，總價落在1300~1500萬元，吸引不少喜歡有天有地的透天族群購屋。區域內少有華廈新案，成交價落在15~20萬元，加上2~3房格局，總價都不到千萬元，皆在預售階段完銷。

住商不動產台南新營加盟店店長顏大為表示，柳營屋齡約20多年的華廈，價格還在1字頭，屋齡30~40年透天，總價約400~700萬元，雖然入手門檻不高，但以往柳營為在地封閉生活圈，多以在地人購屋為主，成交量也不多。

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