成大「新學生宿舍」美翻了！費用曝光　一票人驚呆洗版

▲成大新學生宿舍。（圖／翻攝自臉書／台南式 Tainan Style）

記者周亭瑋／綜合報導

成大新的學生宿舍今年啟用，超美外觀掀起熱烈回響，不過費用可不便宜，單人套房一學期要5萬4200元，雙人套房每人也要4萬700元。對此，大票網友驚呆直呼，「這感覺像豪宅耶！」，但也有不少校友表示，「可惡，畢業了」。

臉書粉專「台南式 Tainan Style」近日發文貼出一系列照片，更盛讚「成大新的學生宿舍，非常漂亮，今年新學期啟用。」

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從畫面中可見，宿舍外觀簡約大方，設計得像美術館，外面還種了不少綠植，這讓許多網友看完羨慕不已，笑說「只好來報名研究所了」、「有幾個角度，一直讓我聯想到河樂廣場」、「天啊，太漂亮了校友可以去參觀嗎」、「東寧校區喔？真酷」、「有二美館的fu」、「羨慕啊！超老學長浮起來」。

不過，宿舍費用也相對高昂，單人套房一學期（18周）要價5萬4200元、雙人套房每人4萬700元、四人房2萬6300元，而六人房則為1萬5950元。

看完價格後，不少人立刻打消念頭，直呼「單人的價格不便宜啊」、「很貴！在台南欸！覺得誇張」、「這宿舍費也一樣漂亮吧。一學期的單人房可以到5萬++」、「單人的真的是有錢人在住吧」、「太貴不如住外面」。

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