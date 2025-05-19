房仲「網內互打」掀對立　新北地政局曝檢舉實況

▲近日房仲圈掀起「檢舉潮」，甚至傳出新北有房仲已受罰。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

近日房仲圈掀起「檢舉潮」，甚至傳出新北有房仲已受罰。不過，新北地政局表示，近日收受約20餘件檢舉臉書廣告，收受時經查證僅10餘件尚有刊登資料，目前仍在查證階段，尚未對此開罰。

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近日房仲圈人心慌慌，瘋傳出現「檢舉達人」，針對已成交但未下架的網路廣告，進行檢舉，甚至傳出已有人被地政單位開罰，金額是6~30萬元，而這場檢舉之亂，傳出是北部地方房仲互咬而起。

對此，新北市地政局表示：「按《不動產經紀業管理條例》第21條規定，經紀業與委託人簽訂委託契約書後，方得刊登廣告及銷售，前項廣告及銷售內容，應與事實相符，故已成交但未下架廣告，恐有涉及廣告不實之虞。」

新北市地政局表示：「如經查證確有違反規定，將依規定，處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。」

至於近況，新北市地政局表示：「本市於近日收受約20餘件檢舉臉書廣告，但收受時經查證僅10餘件尚有刊登資料，已陸續發文請刊登業者提出說明，全案仍在查證階段，尚未對此開罰。」

新北地政局提醒業者：「已成交物件應盡速下架，以免觸法，並請業者應本於自律原則，維護產業秩序與公平競爭，並防杜惡意廣告不實檢舉，以健全不動產仲介經紀業形象。」

▲許多房仲人員紛紛發布「免責聲明」，《ETtoday新聞雲》報導，這種做法在法律上起不到「免責」的效果。（示意圖／視覺中國CFP）

至於許多房仲人員紛紛發布「免責聲明」，但據《ETtoday新聞雲》報導，這種做法在法律上起不到「免責」的效果，現在最好的做法還是儘速下架。

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