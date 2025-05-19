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房仲圈爆檢舉之亂！免責聲明四起　律師潑冷水：沒用

▲▼房仲,帶看,示意圖,中古屋,房仲帶看, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲房仲圈出現檢舉開罰之亂，針對已出售但未下架的廣告檢舉開罰，弄得人心慌慌。（房仲示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

房仲圈出現檢舉開罰之亂，針對已出售但未下架的廣告檢舉開罰，弄得人心慌慌，大家開始發出「免責聲明」。但律師與房仲專家直言，這在法律上沒有用，還是趕快刪文比較實在。

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近日房仲圈人心慌慌，瘋傳出現「檢舉達人」，針對已成交但未下架的網路廣告，進行檢舉，已有人被地政單位開罰，金額是6萬~30萬元，而這場檢舉之亂，傳出是北部地方房仲互咬而起。

對此，房仲人員為了自保，紛紛吹起「免責聲明」風，像是「免責聲明，聲明日為xxx/xx/xx，本人___，在民國xxx/xx/xx前，在各大仲介房屋買賣社團、售屋平台，刊登物件出售文、出租文作廢。」

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，據《不動產經紀業管理條例》第21條規定，經紀業與委託人簽訂委託契約書後才得刊登廣告及銷售，並得註明經紀業名稱，廣告及銷售內容與事實不符者，應負損害賠償責任。

徐佳馨說：「房仲業確實有賣掉不下架，當作釣魚用的狀況，被罰應該，但實務上更多的是無心之過，像是簽了一般約之後，手上物件多，沒有進一步追蹤後續，也沒有系統性整理過去所有po過的文，使得錯誤發生，近來風聲鶴唳，出現一波下架潮是不可免的。」

▲▼ 司法，審判，國家賠償，刑事補償，罰款。（圖／視覺中國）

▲周念暉直言，房仲發的免責聲明，在法律上起不到「免責」的效果。（示意圖／視覺中國）

至於發免責聲明有沒有用？周延法律事務所創辦人主持律師周念暉直言，法律上起不到「免責」的效果，他解釋：「在公眾得接觸的平台加以傳播的廣告內容，只要持續張貼，一般民眾仍然可以接觸取得相關信息，廣告效應就是持續存在，並不會事後另外單純否認聲明而改變。」

周念暉接著說：「實際上一般人接觸到原有的廣告，也不必然可以看到所謂的否認廣告若違法，根本上還是要將廣告做撤除的動作，而不能用否認聲明方式來代替。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯也補充：「這種聲明在法律上是無效的，據內政部公告的規定，房屋仲介刊登廣告一定要有正式委託約，否則就是違法刊登，不管你有沒有聲明，之前刊登過的不實或無授權廣告，都要承擔法律責任。」

葉沛堯也建議，臉書廣告刪除的5步驟，到FB個人主頁→右邊有三個點點按下去→社團、活動和Reels→社團貼文和留言→每個紀錄右邊的點點按下去開始刪除。

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關鍵字：房仲廣告開罰罰錢免責聲明臉書住商東森房屋周延法律事務所周念暉

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