房仲圈爆檢舉之亂！免責聲明四起　律師潑冷水：沒用

▲房仲圈出現檢舉開罰之亂，針對已出售但未下架的廣告檢舉開罰，弄得人心慌慌。（房仲示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

房仲圈出現檢舉開罰之亂，針對已出售但未下架的廣告檢舉開罰，弄得人心慌慌，大家開始發出「免責聲明」。但律師與房仲專家直言，這在法律上沒有用，還是趕快刪文比較實在。

《地產詹哥老實說》EP257／買房只要50萬？專家曝「低首付4波真相」 這次恐怕玩不下去！

[廣告]請繼續往下閱讀...

近日房仲圈人心慌慌，瘋傳出現「檢舉達人」，針對已成交但未下架的網路廣告，進行檢舉，已有人被地政單位開罰，金額是6萬~30萬元，而這場檢舉之亂，傳出是北部地方房仲互咬而起。

對此，房仲人員為了自保，紛紛吹起「免責聲明」風，像是「免責聲明，聲明日為xxx/xx/xx，本人___，在民國xxx/xx/xx前，在各大仲介房屋買賣社團、售屋平台，刊登物件出售文、出租文作廢。」

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，據《不動產經紀業管理條例》第21條規定，經紀業與委託人簽訂委託契約書後才得刊登廣告及銷售，並得註明經紀業名稱，廣告及銷售內容與事實不符者，應負損害賠償責任。

徐佳馨說：「房仲業確實有賣掉不下架，當作釣魚用的狀況，被罰應該，但實務上更多的是無心之過，像是簽了一般約之後，手上物件多，沒有進一步追蹤後續，也沒有系統性整理過去所有po過的文，使得錯誤發生，近來風聲鶴唳，出現一波下架潮是不可免的。」

▲周念暉直言，房仲發的免責聲明，在法律上起不到「免責」的效果。（示意圖／視覺中國）

至於發免責聲明有沒有用？周延法律事務所創辦人主持律師周念暉直言，法律上起不到「免責」的效果，他解釋：「在公眾得接觸的平台加以傳播的廣告內容，只要持續張貼，一般民眾仍然可以接觸取得相關信息，廣告效應就是持續存在，並不會事後另外單純否認聲明而改變。」

周念暉接著說：「實際上一般人接觸到原有的廣告，也不必然可以看到所謂的否認廣告若違法，根本上還是要將廣告做撤除的動作，而不能用否認聲明方式來代替。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯也補充：「這種聲明在法律上是無效的，據內政部公告的規定，房屋仲介刊登廣告一定要有正式委託約，否則就是違法刊登，不管你有沒有聲明，之前刊登過的不實或無授權廣告，都要承擔法律責任。」

葉沛堯也建議，臉書廣告刪除的5步驟，到FB個人主頁→右邊有三個點點按下去→社團、活動和Reels→社團貼文和留言→每個紀錄右邊的點點按下去開始刪除。

《地產詹哥老實說》EP257／買房只要50萬？專家曝「低首付4波真相」 這次恐怕玩不下去！