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輝達插旗北士科「代銷醞釀調價？」　房仲指1區買得到補漲空間

記者項瀚／台北報導

輝達（NVIDIA）宣布落在北士科，周圍房市要嗨了？該區近年一直是北市房市焦點，近1年新案每坪均價111萬元，該區分為軟橋段、新洲美段，後者房價較親民，部分個案成交單價在100萬元出頭。代銷業者指出，輝達進駐確實是大利多，可能會出現合理、適度的調價，但後續還要再追蹤。

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▲▼ 輝達,新光,北士科 。（圖／記者項瀚攝）

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▲輝達（NVIDIA）宣布落在北士科，周圍房市要嗨了？（圖／記者項瀚攝）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（19日）宣布，輝達台灣總部確定坐落在北士科，被直接點名的北士科軟橋段新光地上權開發案，主為台北市政府，基地總面積將近4公頃，目前尚未動工，規劃彈性大。

事實上，近幾年來北士科房市向來是相當熱門的話題，據《樂居網》統計顯示，該區5年來每坪成交均價108.9萬元，近1年新案成交均價則為111.4萬元。

北士科重劃區可分為軟橋段、新洲美段。前者靠文林北路側，較早開始有推案，不乏上市櫃指標建商，包括華固、國泰等等，價格也較高；後者則是靠河岸側，整體房價較低，但由於部分個案位於水岸第一排，因此價差也比較大。

以北士科房價較親民的新洲美段來說，線上個案不多，包括「士科大院」、「遠雄泱玥」、「樺輝沐畇」、「達麗河藴」，其中後2者非座落河岸第一排，也不是超高大樓，因此房價屬北士科最親民的，每坪成交均價在102~106萬元左右。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

當地代銷業者表示：「新洲美段對比於軟橋段，每坪整體均價便宜10萬元左右，CP值相對高，如今輝達宣布總部地點，對當地房市來說無疑是大利多，其實上週五有傳聞之後，週末來人量就成長很多。」

至於建商是否開始調價，代銷業者表示：「可能會適度、合理地反應，後續還要持續觀察。」

▲▼ 北士科建案 。（圖／記者項瀚攝）

▲目前北士科房價較親民的新洲美段，線上新案不多。（圖／記者項瀚攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「南港、內湖園區發展成熟，即便沒有NVIDIA的總部題材加持，但仍是台北市都市軸線發展的重心，不過北士科卻會因為NVIDIA總部的進駐，帶來更多的就業人口與市場話題，周邊也可望吸引更多產業進駐。」

至於北士科周邊區域，東森房屋研究中心經理葉沛堯指出，北投站、奇岩站周邊新成屋目前每坪成交價約85~95萬元，與北士科存有不小價差，另外距離不遠的的承德路七段、重慶北路四段、石牌站一帶，中古屋每坪成交單價抓在65~85萬元，在新案效益外溢的帶動下，未來具補漲空間。

而房價更親民的復興崗、忠義站，葉沛堯表示，公寓每坪成交單價僅45~65萬元，屬相對低基期的區塊，有機會也吃到北士科利多，入手可等待未來都更機會。

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關鍵字：北士科建案輝達黃仁勳房價代銷建商樺輝沐畇達麗河藴士科大院

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