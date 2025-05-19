「台中鳥日子」10年租約到搬家　意外起底房東竟是「香江傳奇」

▲位於台中市經營多年的承億文旅「台中鳥日子」因租約到期將搬離忠明南路。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中市經營多年的承億文旅「台中鳥日子」悄然歇業，承億集團表示，「台中鳥日子」因租約到期，明年台中郡役所將開幕。但回查「台中鳥日子」的建物，房東竟比承億集團還大咖。

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經查，該建物在2015年交易，當時開價4.5億元，實際成交3.8億元左右，實價登錄並無相關紀錄，當初出手的公司為仲熹實業股份有限公司旗下，細查，仲熹實業負責人則是資產卻超過許多上市公司的港商寶聲集團董事長陳耀璋。

而坐擁超過千億元台幣資產的老牌發展商寶聲集團，被譽為「香江傳奇」董事長陳燿璋更被評選為亞洲鑽石王老五，過去該集團也曾得標日月潭向山觀光旅館BOT案，但基地位於原住民傳統領域，雙方風光簽約，陳燿璋投入上億元資金開發後也等同打水漂。

▲承億集團表示，「台中鳥日子」因租約到期，明年台中郡役所將開幕，喜愛承億的旅客不會等太久。（圖／記者陳筱惠翻攝）

據知情人士透露，這棟地坪195坪，總建物1272.5坪，B2~7層樓的建物，共計72房，仲熹購入時就已經是商辦改飯店，而過去的屋主則是承億集團的相關企業，當初打出售後回租交易，恰好到目前10年到期。

對此，信義房屋公益忠明店副店長曾志凱說：「忠明南路過去為中區商圈移轉西區的交界，因此有許多商辦類型建物，加上地目與用途，可以做多面向規劃，未來該建物不論是整層辦公室出租也好、維持飯店也可以。」

▼ 承億文旅「台中鳥日子」小檔案 。

項目 內容 地坪 195坪 總建物坪數 1272.5坪 樓層 B2 ~ 7樓 房間數 72房 現況 商辦改飯店 現任屋主 仲熹實業 前任屋主 承億集團相關企業 交易模式 售後回租 回租期限 10年 (已到期)

曾志凱表示：「近期忠明南路上陸陸續續有些小中型土地交易，改建爲住宅大樓，像是幼稚園收回自建，市中心要有大型角地大片的土地也就是在忠明南路、台灣大道等主幹道。」

不過該建物目前並無招租、出售的訊息，在地商仲預估：「從過去買價約3.8億元來說，投報率抓5％，租金至少近百萬元，而隨著10年過去，租金應有百萬元身價，不過該建物恰好過了30年危老門檻，若出售物件，在大型建商往重劃區，有望中小建商會創新價格。」

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