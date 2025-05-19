北市3大園區房價PK！北士科均價墊底　輝達效應有望翻盤

▲主輝達（Nvidia）執行長黃仁勳親揭輝達台灣總部意象照。（圖／記者高兆麟攝）

房產中心／綜合報導

儘管先前受打炒房政策及推案結構影響，房價一度微幅下修，但隨著輝達（NVIDIA）宣布將於北士科設立總部，沉寂一時的北士科房市瞬間沸騰！台灣房屋分析指出，輝達的進駐將為北士科周邊房市注入強勁動能，不僅有望扭轉先前的頹勢，更可能帶動整體大北投生活圈的發展。

根據實價登錄資料，台北市3大產業園區預售屋單價，以南港經貿園區的126.8萬元居冠，年漲幅達17.3%，內湖科技園區也以121.8萬元的均價緊追在後。而先前被視為房價最親民的北士科，去年均價111萬元，甚至較2023年微幅下修1.2%，成為首都唯一價跌的產業園區。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，輝達總部落腳北士科，將解決地上權開發案轉手時程限制的問題，並吸引大量高科技高薪研發人才進駐，形成產業鏈群聚效應。這股強大的就業買盤，將直接推升北士科周邊的住宅需求，房價可望迎來一波漲勢。

其中，社子島將成為首波受益者。張旭嵐指出，輝達效應可望加速社子島的都更整合開發，改善當地居住環境，提升生活機能。此外，整個大北投生活圈的房市價量表現也將受到正面影響，甚至連人潮減退的士林夜市都有機會活絡。

不過，張旭嵐也提醒，雖然輝達進駐的消息振奮人心，但置產族仍應謹慎評估，切勿盲目追高，以免打亂原有的投資佈局。在相關細節尚未完全明朗之前，保持理性觀察，才能做出最明智的決策。