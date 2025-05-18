彰化版信義計畫區藍圖曝光！「彰交特區」3箭齊發　拚孵大巨蛋

▲彰化縣孵大巨蛋露出曙光 。（圖／彰化縣建設處提供）

記者陳致平／綜合報導

彰化縣政府推動的「高速公路彰化交流道特定區第四次通盤檢討案」近日取得重大進展。該案已於5月13日報請內政部審議，計劃將長期受限的農業區逐步轉型為都市發展區，同時整合新縣政中心、大巨蛋及萬坪公園綠地等旗艦型公共設施，期望將解編後的「彰交特區」打造成彰化縣的「信義計畫區」，成為當地重大建設及區域發展的核心。

「彰交特定區計畫」早在1977年擬定，總面積達1,400餘公頃，長期限制都市擴張與土地使用效益。隨著近20年討論的鐵路高架化、台中捷運綠線延伸彰化段的定案等，彰化縣政府調整規劃中的交通與捷運路網，高速公路彰化交流道特定區結合交通建設、都市計畫、產業發展的三合一開發方式。

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彰化縣建設處指出，「彰交特區」這項計畫以交流道為核心，規劃三大重點轉型策略，一是「三期五區」解編策略；二是公辦整體開發；三是引進大型公共建設。

建設處進一步說明，第一期開發區將優先針對「洋仔厝排水北側」及「大埔截水溝堤岸道路兩側」兩處進行，面積各為85公頃，共計170公頃。這些區域將透過都市計畫整體規劃，整合重大交通設施、產業發展機能，以及大巨蛋、新縣政中心、新總圖書館與萬坪公園綠地等旗艦型公共設施，提升區域發展潛力。

▲第一期開發區將優先針對「洋仔厝排水北側」及「大埔截水溝堤岸道路兩側」兩處進行 。（圖／彰化縣建設處提供）

彰化縣府優先辦理第一期整體開發示範區，透過都市計畫的引導除了充分利用高速公路交流道的交通便利優勢，同時規劃完善的區內道路系統提升公共設施可及性外，也整合縣府刻正規劃中的新縣政中心、大巨蛋及萬坪公園綠地等旗艦型公共建設。

此外，彰化縣府正進行細部計畫規劃，針對鄰里公共設施進行更細緻的配置，同時採取彈性土地使用管制，以吸引多元產業進駐，創造更多就業機會。

「彰交特區」這項都市計畫自2022年6月啟動都市計畫法定程序，經委員會計召開13次專案小組審議，審議期間持續配合區內許多重大交通建設計畫的推展，如「大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」、「彰化市鐵路高架化綜合規劃案」、「洋仔厝溪堤岸道路南北岸工程（第二標）」及「彰化縣大眾捷運系統鹿港線（規劃中）」，逐步調整農業區轉型策略。

縣長王惠美表示，未來除了有新的縣政中心、新的總圖書館以外，也設置產業園區創造就業機會，甚至當其他縣市還在討論大巨蛋的地點時，彰化就已經規劃好大巨蛋的體育園區，期待能帶動彰化運動產業的商機，一旦內政部核定，縣府將立即啟動招商工作。