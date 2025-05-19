輝達確定落腳北士科　商仲業者5主因不意外

▲輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今正式宣布輝達海外總部位置就位於北投士林的北士科。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳筱惠／綜合報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今正式宣布輝達海外總部位置就位於北投士林的北士科，黃仁勳11點演講就說：「台灣是我的家」，並強調台灣地位的重要性，高力國際業主代表服務部董事黃舒衛認為，輝達落腳北士科毫無意外。

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輝達（Nvidia）執行長黃仁勳宣布輝達海外總部落腳北士科，應是T17、T18基地，兩塊基地面積達4公頃，高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析：「輝達選擇該處原因有5，第一，以北台灣科技園區來說，北士科腹地最大，第二，周邊有供應鏈、上下游供應鏈，包含金寶、華碩等。」

▲高力國際業主代表服務部董事黃舒衛認為，輝達落腳北士科毫無意外。（圖／記者湯興漢攝）

黃舒衛說：「第三，區域是距離高級住宅商圈很近，包含士林天母、北投石牌。第四，北市科距離高速公路路網很近，最後，北士科醫院多，不論是未來發展智慧醫療，應用端場域也相對便利。」

不過，過去大家對於落腳處紛紛擾擾，業界多有猜測，黃舒衛說：「其實完全不意外輝達會選擇在北士科，雖然區域進度慢、大眾運輸路網尚未發展，但從輝達因要將規格拉到『總部設置』，非研發中心，因此等級規格很高，所以必須要腹地大，有脈絡可循。」

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