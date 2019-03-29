全台200位店東力挺　對總裁王令麟率東森房屋重返榮耀深具信心　

▲東森集團總裁王令麟與全台200位加盟店店東、店長大合照。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄧木卿／台中報導

東森集團總裁王令麟29日在台中舉辦「榮耀再現 2019東森房屋全國店東大會」，首度號召全台200位加盟店店東、店長見面，房仲菁英們也齊聲歡呼力挺，期望品牌重整後能突破重圍、重返榮耀，王令麟說，讓我們一起重新擦亮東森這個品牌，讓東森是大家的東森，副董事長王應傑也說，「只要跟著王總裁走，就能賺大錢！」

東森房屋全盛時期市佔率達25%、店家數曾達400家，近年因面臨房地產不景氣、各房仲品牌競爭、行動科技快速變遷，目前店家數約220家，店東們得知東森集團總裁王令麟重掌東森房屋經營權，莫不抱以高度期待。

▲王令麟總裁對東森房屋未來深具信心。（圖／記者徐文彬攝）

高峰會總會長林峻央、高峰會前總會長廖麟鑫、中市分會榮譽會長林俊亨、桃園分會會長許麗珠等多名店東一致表示，東森房屋近年來的政策比較保守，以穩健經營為主，但如今王令麟重掌經營權，霸氣回歸，大家都深具信心也都高度期待，大家都希望藉由東森集團各項龐大資源整合，如ETtoday新聞雲、東森寵物雲、東森購物以及去年結盟的自然美，很快能讓東森房屋重新站穩房仲市場。

王應傑致詞表示，他首先感謝十年來不離不棄的店東，在場超過七成，他還叫得出名字，但他也感慨說，由於經濟不景氣，2014年開始，東森房屋業績就急速萎縮，如今王令麟總裁願意傾其全力，挺身而出，將精神注入東森，大家跟著王總裁走，就會賺大錢，如果現在放棄了東森，等於是把龐大商機往外送，這沒有道理啊。

王應傑還說，王令麟眼光獨到，不論是有線電視、購物頻道等等，他都是走在別人面前，因此他也希望各位店東們，要有新觀念，改變舊思維。

王令麟總裁也說，單一店面已經無法生存了，都要走複合式經營，超商不再是單純超商，還要再變成生鮮量販店，百貨公司也不再只是賣東西，而是變成生活服務區，而各位店東也不再只是仲介房子，而是讓自己變得更專業，讓人更信賴。

王令麟總裁鼓勵全國各地店東們，多多針對自己生活周遭的房產訊息發表看法，由新聞雲刊登，大家都是新聞雲的特派員，事情寫多寫久了，就是當地的意見領袖了，就是地產專家了，如同王應傑副董事長一樣，外界都稱他為房仲教父。

不僅如此，集團未來將成立專責仲介雲，專門報導房仲訊息，更會在北中南三地各設立訓練中心，協助各位店東訓練專員，樹立專業形象和具備專業知識，才能成功說服客戶。