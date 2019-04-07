購屋族搶入市　Sway：現在的低價是明天的高價

＼▲房市名家Sway認為「現在的低價是明天的高價」，更三笑急著入場買房的人。（示意圖／ETtoday東森新聞雲資料照）



記者黃靖惠／綜合報導

購屋族都怕買在房市高點，現在是否是進場好時機？房市名家Sway認為「現在的低價是明天的高價」，更三笑急著入場買房的人。

現在是進場買房好時機？房產名家Sway認為，看到藝人買房，請各位笑笑，那些天價從來都不是真的，建商花的桌子底下的錢，才是真的。看到台北的現金買房，也請笑笑，有不少都是拿來洗錢，只有少數是不曝光金流用的。看到高雄的買賣移轉件數大增，更要笑笑，沒看到投資客套牢的慘樣嗎？

Sway表示，「現在的低價是明天的高價」，所以自住客不進場，投資客想退場，剩下是建商炒作場，比如各大比較新的重劃區，因為總有菜鳥可唬，總有人以為自己還可以賺得到錢，可是，這年頭在房市還要賺錢，機會渺茫。

他認為，以後房市的正確觀念是「賣房時折舊耗損都該虧錢」。以前因為前人無限制的炒作，讓你買房子吃盡苦頭，一定要被吸乾你的血汗，才有能擠出一間房，然後讓你成為手頭很緊的一族。冤冤相報永不了，前人吸了你的血汗，所以當你賣房時也要吸別人的血汗？

他表示，幸好少子化接了這棒，而這波少子化逐漸開始踏入社會，當年輕人不用再買房，這個市場就會萎縮如日本，只要沒有外人炒作，房價就會慢慢的跌下去。