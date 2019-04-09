ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

20元蛋炒飯老店熄燈怨租金　房仲嘆：物價惹禍

ETtoday新聞雲

▲▼高雄正修蛋包飯宣布結束營業。（圖／翻攝臉書粉專「正修蛋包飯」）

▲高雄正修蛋包飯宣布結束營業。（圖／翻攝臉書粉專「正修蛋包飯」）

記者黃靖惠／綜合報導

高雄鳳山20多年的「正修蛋包飯」以20元低價蛋包飯著名，卻傳不敵虧損預計5月底熄燈號，店家更直指店址所在的「濱山街租金飆漲，已被娃娃機店佔滿，商圈型態轉變、同學飲食習慣也在改變，或許是我們做得不夠好，最後只能夠熄燈號！」，而當地房仲感嘆，「最近幾年物價飛漲，店面租金多少有小幅度調漲，一般餐飲小吃若沒有漲價，難以繼續營業」。

「正修蛋包飯」營業超過20年，以20元低價的蛋包飯出名，深受學生歡迎，日前卻在臉書上公布連連虧錢，5月底將熄燈號，文中更提到，「濱山街近年租金飆漲，已被娃娃機店佔滿，商圈型態轉變、同學飲食習慣也在改變，或許是我們做得不夠好，最後只能夠熄燈號！」

濱山街上「正修蛋包飯」地理位置絕佳，周邊消費人潮眾多，除了有文山高中、正修科大的學生族群，另外高雄長庚醫院的醫護人員，以及文山特區居民一到了用餐時間，也會聚集於此購屋、消費。

當地房仲坦言，「最近幾年物價飛漲，高雄店面租金多多少少都有小幅度調漲，一般餐飲小吃若沒有漲價，難以繼續營業」，以濱山街為例，且緊鄰青年、文衡、陽明等多個成熟商圈，雖然路幅不大，但用餐時段為人潮匯集處，店家更替速度並不頻繁，也少有買賣移轉紀錄。

實價登錄揭露，濱山街31～60號一間樓店，屋齡15年，總面積36.71坪，月租4.6萬元，一坪約1253元。

當地房仲說明，濱山街多便當店、麵店等小型餐飲業者、生活類型商家，鎖定正修科大學生族，以及長庚醫院的醫護人員為消費主力，但因店內面積不大，每間約10～15坪，一坪租金約1000～1200元左右。

另外，濱山街周邊的文山特區內，新建案價2字頭，仍吸引中產階級、換屋客進駐，也順勢拉抬周邊房價、店面價格，連帶影響房租。

關鍵字：租金濱山街蛋包飯正修蛋包飯

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

20元蛋炒飯老店熄燈怨租金　房仲嘆：物價惹禍

高雄鳳山20多年的「正修蛋包飯」以20元低價蛋包飯著名，昨卻傳不敵虧損預計5月底熄燈號，店家更直指店址所在的「濱山街租金飆漲，已被娃娃機店佔滿，商圈型態轉變、同學飲食習慣也在改變，或許是我們做得不夠好，最後只能夠熄燈號！」，而當地房仲認為，「最近幾年物價飛漲，店面租金多少有小幅度調漲，一般餐飲小吃若沒有漲價，難以繼續營業」。

1小時前

市中心價格砍一半　新店安坑公寓最低300萬

新北市議員金中玉昨疑因涉入新店安坑「台北小城」社區山坡地開發案糾紛，遭建商持棍棒襲擊，引發社會關注，不過除了該社區外，早期安坑山坡地還有許多大型造鎮，包括「玫瑰中國城」、「綠野香坡」、「達觀鎮」等，距離市區車程15分鐘，房價少一半，一坪約20～25萬元，以一間20坪大的公寓，最低總價300～400萬可入手。

2小時前

觀光悲歌　墾丁首傳飯店遭法拍　中庭已淪蓄水池　

旅遊業不景氣，就連墾丁飯店一級戰區都傳出法拍消息，「墾丁泊逸飯店」2筆建物將在4月17日執行一拍，底價分別為9千531.5萬元以及5億8千478.5萬元。法拍業者表示，這是首次正墾丁區域飯店因「經營不善」被法拍，與過往屏東飯店遭法拍狀況相較更為嚴重，顯見旅遊業不景氣程度之高。

4小時前

台商資金匯回須存專戶「避免炒房」！5年不能領出　投資特定產業稅率減半

行政院8日與民進黨立院黨團達成共識，為鼓勵台商回台投資，海外資金匯回台灣將提供優惠稅率8%到10%，「但不可買房地產，且須存在銀行專戶避免炒房」。行政院發言人Kolas指出，海外資金存入專戶後，沒有從事投資的錢在5年內不得領出，第6年起可以每年「提取1/3」，如申報文件不實，將被處新台幣3000元到30萬元的罰鍰。

15小時前

法拍屋熱潮搶便宜　當心買到凶宅反賠錢

法拍屋市場拍定均價連三年上揚，其中六都之中高雄漲幅最多、達83％。寬頻房訊發言人徐華辰表示，進3年法拍屋市場連續成長，顯見購屋人對於房市信心回溫，但購買法拍屋也需注意「法院筆錄」與「區域」，否則可能得不償失。

18小時前

雙北找不到低總宅　買福袋抽房屋臨陣換頭獎

買福袋抽房屋，2月底在台中市展開第一次活動，以總價480萬元的清水區新屋為號召，在短短30天內，竟銷售超過萬個福袋，而全案在抽出最大獎得獎人游姓民眾後，也宣示將在雙北市舉辦第二波活動。但全案竟因主辦方在雙北市找不到總價500萬元內的新屋，只得臨陣撤換頭獎，凸顯雙北房價高不可輕攀。

19小時前

西門町大咖房東棄百萬租金不賺　寧開百坪娃娃機店

傳說在西門町坐擁23間店、租金收入達3.6億元的Seven董，去年中起，竟傳在旗下百坪武昌街店面，做起娃娃機店生意。記者實際採訪當地攤商透露，Seven董擁有的娃娃機店，號稱「東南亞最大夾娃娃機店」，推估若出租，每月租金收益約百萬元起跳。

20小時前

台南14區土壤液化調查完成　一指神功上網即可知

近期地震頻傳，又重新喚起民眾對於土壤液化潛勢區的關注，而台南市府委請顧問公司及成大團隊進行中級土壤液化潛勢調查，歷經2年多完成，未來民眾只要透過網路，進入台南市土壤液化資訊網，即可了解住家附近狀況。

20小時前

IMF預警全球5％國家　房價2年內年跌12％

國際貨幣基金組織（IMF）本月最新公佈《全球金融穩定報告》指出，全球2013至2018年因貨幣寬鬆政策下，各地房價大漲，讓美國、中國、澳大利亞等中央銀行都陸續對房價大幅上漲表示擔憂，現在預警全球主要城市今後2年房價，有5%的機會每年下跌12%。

21小時前

日本嚴禁空屋「多繳5倍稅」　屋主怕了…獨棟別墅1日圓求售

為解決髒亂、危險空屋，日本政府祭出「取消優惠稅率」措施，只要空屋條件符合政府標準的「危樓」，就要多繳5倍的稅。該措施公布後，許多屋主認為比起多花錢拆除房屋，不如將房屋拋售，甚至出現1日圓賣別墅的賤賣怪象。

21小時前

讀者迴響

熱門新聞

日本空屋「繳5倍稅」　屋主1元..

墾丁首例　泊逸飯店6.5億元法..

陸人瘋買東京房盼暴富　仲介曝真..

八德最大夜市成吸票機　攤商滿租..

西門神秘房東SEVEN董　開娃..

板橋湳雅夜市要拆了！在地人：攤..

淡水跳樓凶宅開價850萬　屋主..

買法拍屋搶便宜　當心買到凶宅

土壤液化網查詢　台南14區調查..

購屋族搶入市　Sway有三笑

最新新聞更多

漲店租、娃娃機攻佔　20元蛋炒..

離塵不離城　新店安坑房價2字頭

墾丁首例　泊逸飯店6.5億元法..

買法拍屋搶便宜　當心買到凶宅

西門神秘房東SEVEN董　開娃..

土壤液化網查詢　台南14區調查..

IMF預示全球房價　2年每年將..

空屋稅救商圈　Sway：3%根..

八德最大夜市成吸票機　攤商滿租..

陸人瘋買東京房盼暴富　仲介曝真..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366