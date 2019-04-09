20元蛋炒飯老店熄燈怨租金　房仲嘆：物價惹禍

▲高雄正修蛋包飯宣布結束營業。（圖／翻攝臉書粉專「正修蛋包飯」）



記者黃靖惠／綜合報導

高雄鳳山20多年的「正修蛋包飯」以20元低價蛋包飯著名，卻傳不敵虧損預計5月底熄燈號，店家更直指店址所在的「濱山街租金飆漲，已被娃娃機店佔滿，商圈型態轉變、同學飲食習慣也在改變，或許是我們做得不夠好，最後只能夠熄燈號！」，而當地房仲感嘆，「最近幾年物價飛漲，店面租金多少有小幅度調漲，一般餐飲小吃若沒有漲價，難以繼續營業」。

「正修蛋包飯」營業超過20年，以20元低價的蛋包飯出名，深受學生歡迎，日前卻在臉書上公布連連虧錢，5月底將熄燈號，文中更提到，「濱山街近年租金飆漲，已被娃娃機店佔滿，商圈型態轉變、同學飲食習慣也在改變，或許是我們做得不夠好，最後只能夠熄燈號！」

濱山街上「正修蛋包飯」地理位置絕佳，周邊消費人潮眾多，除了有文山高中、正修科大的學生族群，另外高雄長庚醫院的醫護人員，以及文山特區居民一到了用餐時間，也會聚集於此購屋、消費。

當地房仲坦言，「最近幾年物價飛漲，高雄店面租金多多少少都有小幅度調漲，一般餐飲小吃若沒有漲價，難以繼續營業」，以濱山街為例，且緊鄰青年、文衡、陽明等多個成熟商圈，雖然路幅不大，但用餐時段為人潮匯集處，店家更替速度並不頻繁，也少有買賣移轉紀錄。

實價登錄揭露，濱山街31～60號一間樓店，屋齡15年，總面積36.71坪，月租4.6萬元，一坪約1253元。

當地房仲說明，濱山街多便當店、麵店等小型餐飲業者、生活類型商家，鎖定正修科大學生族，以及長庚醫院的醫護人員為消費主力，但因店內面積不大，每間約10～15坪，一坪租金約1000～1200元左右。

另外，濱山街周邊的文山特區內，新建案價2字頭，仍吸引中產階級、換屋客進駐，也順勢拉抬周邊房價、店面價格，連帶影響房租。