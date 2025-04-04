房市考驗重重　李同榮：恐面臨「3天鵝+1犀牛」

▲今年房市考驗重重，專家示警可能將面臨「3隻黑天鵝」+「1隻巨大灰犀牛」的嚴重考驗。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

今年房市考驗重重，專家就示警可能將面臨「3隻黑天鵝」+「1隻巨大灰犀牛」的嚴重考驗。黑天鵝包括：建商資金動能被卡死、股匯市動盪不安、川普效應影響全球經濟，而1隻巨大灰犀牛是指：全球及兩岸地緣政治緊張局勢。

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房市趨勢專家李同榮表示：「央行七波管制後，強化金檢次數針對大小建商融資嚴格控管取代第八波打房，加上央行對建商餘屋貸款也採追朔既往嚴格控管措施，無論大小建商融資幾乎被卡死，在2025年龎大交屋潮來臨之際，建商餘屋若不削價求售，就得面臨資金動能被卡死的嚴重考驗。」

股匯市動盪不安方面，李同榮表示：「近期股市波動下挫，股市大盤從1個月前2萬3000點下滑2000多點，足以證明房市不好，資金不一定就會流入股市，依過去經驗，在股匯市動盪不安的大環境中，若房市技術面處於下跌趨勢，房價跌勢就可能雪上加霜。」

▲數據證實，股市與房市有連動關係。（圖／李同榮提供）

第三是川普效應影響全球經濟，李同榮坦言：「台積電赴美擴大投資，若政府認為長多，但卻也難以掩飾短線對房市股市的不利影響，台灣經濟GDP增長恐會蒙上陰影，可能面臨保三的窘境與考驗，經濟基本面若不佳，對下修房市景氣也會產生更不利影響。」

至於最大灰犀牛的全球及兩岸地緣政治緊張局勢，李同榮認為：「兩岸地缘政治在2027年，將面對中共習近平政權是否穩固、台灣總統大選局勢如何演變的2大變數，而進入現實的攤牌時刻，預言『兩岸一定會有事，但最終會沒事』，市場雖有巨幅波動，但最終仍會回歸上升趨勢線上。」

李同榮認為：「無論是全球地緣政治緊張或兩岸地緣對峙加劇，都將成為未來2~3年內隨時會俯衝的1隻灰犀牛，對台灣經濟與房市將產生巨大影響，但這隻灰犀牛的俯衝時刻，也可能是台灣危機入市空前絕後的最佳關鍵時刻。」

房市專家何世昌表示，以建商資金動能被卡死、股匯市動盪不安、川普效應影響全球經濟、全球及兩岸地緣政治緊張局勢，可能衝擊房市最劇烈的是川普效應影響全球經濟。

何世昌說明：「川普關稅戰讓各國紛紛下調經濟成長預期，以過往經驗來看，若經濟成長動能減緩，年增率在2%以下，甚至負成長時，對房市的殺傷力會最大。」

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