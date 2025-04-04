八年前買重劃區親戚酸爆「很盤」！她住五年笑了：房價高很多

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

房價高昂，不少小資族會選擇到重劃區買房。有網友表示，七、八年前和先生買重劃區的房子時，該地區還鳥不生蛋，當時被親戚酸到不行，說不可能發展得起來、兩個人一定會後悔等話語。對此，信義房屋專家表示，其實只要有重劃，就一定有建設，所以不用太擔心。

有女網友在「買房知識家」表示，她和先生七、八年前在鳥不拉屎的重劃區買了大樓其中一戶，結果被親戚酸，唱衰兩人「這邊怎可能發展的起來、很盤」、「你們一定會後悔」等難聽話語。如今一家子入住五年多，「現在這邊的房價比他們那邊高出很多、晚上在這邊的路上也很明亮，感覺很舒適又安全。」

她直呼，現在住的地方不像親戚家，一到入夜時間，對方家大馬路的路燈只有2盞，根本很暗、完全看不清楚。但親戚仍繼續酸言酸語，說房價會跌，說重劃區空屋率會很嚴重，像廢墟一樣。

讓她很無語的是，對方根本沒幫忙出錢，「我們還被碎嘴說很自私，只會自己享受住新房。因為他們希望我們幫忙出錢幫老家房子拉皮。」

看到貼文後，網友們紛紛留言，「不同類的人就不用理會了」、「我身邊的年輕人大多喜歡重劃區，因為重劃讓外在環境更安全整齊美觀，房價後勢必定會比老舊街區更有潛力」、「還好你們沒有聽他們的。以前看房，也是被長輩酸言酸語不看好，所以沒有下手買。後來買的時候，已經漲很多了」、「貸款還完了，才是自由。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，其實只要有重劃區，就一定有建設，所以不用太擔心。而且重劃區就是有規劃整齊的優點，大多是新房子，其實5-8年左右，生活機能就能提升許多。