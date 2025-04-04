澄清湖南北房市不同調　南側3字頭成房價窪地

▲捷運黃線行經的澄清湖生活圈，新案具澄清湖景觀優勢，近年成建商推案熱區。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

軌道經濟帶動房市，高雄捷運黃線2022年10月動工，串聯鳥松至苓雅等區，途經澄清湖風景區周邊，掀起房市熱潮。專家指出，澄清湖周邊建案呈兩極化，北側主打豪宅，南側推中、小坪數產品，單價還有3字頭成房價窪地。

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高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，高雄目前有捷運紅、橘線2線，以及環狀輕軌等大眾運輸設施，捷運黃線在2022年10月開始動工，未來將串連鳥松、鳳山、三民、新興、苓雅等行政區，沿線的房市均可望受惠，而捷運黃線行經的澄清湖生活圈，新案具澄清湖景觀優勢，近年成建商推案熱區。

根據高雄市代銷公會統計，澄清湖北側的建案以豪宅為主，包括「頤湖苑」規劃每戶100坪以上產品，總價3200萬元起，單價介於每坪28.2~35萬元，棠宇建設推出的「景中泱」主打戶戶120坪豪宅，實價登錄顯示最低總價達6600萬元，單價落在每坪52.6~53.4萬元之間，均鎖定高端買家市場。

▲高雄捷運黃線2022年10月動工，串聯鳥松至苓雅等區，途經澄清湖風景區周邊，掀起房市熱潮。（圖／記者張雅雲攝）

相較之下，澄清湖南側生活圈，區域新案如寶象建設「寶象住圓山」位於球場路，近2年實價登錄顯示，單價介於38.9~39.3萬元。此外，浤圃機構「圓山匯星」主打22~34坪、2~3房，實價登錄顯示，成交價為35~38萬元。吉越建設的「圓山君玥」開價每坪37至41萬元，尚未有實登揭露，3字頭價格吸引不少首購與換屋族群進駐該區。

齊太廣告協理謝俊正指出，澄清湖南側生活圈新案單價約38萬元，相較鳳山文山特區單價上看5字頭，以及澄清湖北側高總價豪宅破4000萬元的行情，堪稱「價格窪地」，入手門檻相對較低。

謝俊正表示，未來澄清湖生活圈有捷運黃線經過，可補強當地大眾運輸機能，加上距離文山特區車程約10分鐘，但是與該區單價還有10萬元價差，深受在地居民與醫護族群青睞。

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